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Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

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Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
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Eskişehir'de 2 ayrı eve girerek 168 bin lira nakit para ve ziynet eşyası çalan A.Ç. ve G.Ç. isimli 2 kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Çalınan eşyalar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

  • Eskişehir'de iki ayrı evden toplam 168 bin lira nakit para ile alyans, pırlanta yüzük, kolye ve küpe çalındı.
  • Hırsızlık şüphelisi A.Ç. ve G.Ç. isimli iki kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
  • Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalınan 168 bin lira ile ziynet eşyaları ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

Eskişehir'de iki ayrı evden toplam 168 bin lira nakit para ile alyans, pırlanta yüzük, kolye ve küpe çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin A.Ç. ve G.Ç. isimli iki kadın olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla apartmanlara giriş anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

ÇALINAN PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda evlerden çalındığı saptanan 168 bin lira nakit para, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve G.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNecati Kaya:

Hırsızlığın cezası daha ağır olmalı.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSami Göksu:

Necati devlet desteksiz elleri kesilsin bak sana katılıyorum

yanıt5
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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Baştan sona hırsızlık ülkesine döndük. Herkes çalıyor.

yanıt0
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Haber YorumlarıMEHMET COŞKUN:

Çalarken türbanlı; yakalanırken türbansız.... yeni yetme gençleri dinden imandan soğuttular... daha ağır ceza verilmeli; tepede olup çalana da en ağır ceza verilmeli

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarıkerem can:

Yeni yetmeler dinini bunlardan öğrenmeye çalışıyorsa yapacak bir şey yok

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Haber YorumlarıRz.20040951:

sanırsın Fon hırsızılar

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