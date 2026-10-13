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İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu

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İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu Haber Videosunu İzle
İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu
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İstanbul’da otoyolda ilerleyen bir tırdan kopan dev lastik, araçların arasında metrelerce yuvarlanarak büyük tehlike yarattı. Sürücülerin arasına savrulan lastik, olası kazaya davetiye çıkarırken olayın herhangi bir çarpışma yaşanmadan atlatılması faciayı önledi.

İstanbul’da otoyolda seyir halindeki bir tırdan kopan dev lastik, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kontrolden çıkarak yol boyunca yuvarlanan lastik, sürücülere zor anlar yaşatırken olayda herhangi bir kaza yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.

LASTİK ŞERİTLER ARASINDA YUVARLANDI

Olay sırasında tırdan ayrılan büyük lastik, otoyol üzerinde hızla yuvarlanmaya başladı. Şeritler arasında ilerleyen lastik, trafikteki araçların yakınından geçerek tehlike oluşturdu.

Çevrede bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, lastiğin yol boyunca kontrolsüz şekilde ilerlediği görüldü.

FACİA YAŞANMADAN ATLATILDI

Trafikte ilerleyen araçların arasına savrulan lastiğin herhangi bir araca çarpmaması olası bir kazanın önüne geçti. Olayda yaralanma ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Görüntülerde lastiğin otoyol üzerinde yuvarlanmayı sürdürdüğü anlar yer alırken, olay ağır vasıtalarda lastik ve aks kontrollerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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