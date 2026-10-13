Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Bakan Göktaş kuralları tek tek açıkladı

Bakan Göktaş, dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Göktaş, 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için bağımlılık oluşturan özelliklerin kaldırılacağını belirtti.

15-18 YAŞ ARASINA YENİ KURALLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Göktaş, 15-18 yaş arasındaki kullanıcılara yönelik kuralları sıraladı. Göktaş, “15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ‘ekran kaydırma’, ‘sürekli başa kaydırma’ olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ‘ekran kaydı’ yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca, ‘çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi’ ve ‘görüldü bilgisinin kapatılması’ gibi düzenlemeler getirildi” dedi.

REKLAM MARUZİYETİ DE SINIRLANACAK

Ekran bağımlılığı oluşturan özelliklerin kaldırılmasının ailelerin talebi olduğunu vurgulayan Göktaş, tasarım aşamasında çocuk dostu bir ekosistem oluşturmak istediklerini belirtti. Göktaş, “En başında mesela bu ekran kaydırma, başa sarma yoktu. Onlar sonradan geliştirildi. Çocukların sürekli bir reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası” dedi.

Bu düzenlemeyle 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını savunan Göktaş, “Burada amacımız çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak” ifadelerini kullandı.

15 YAŞ ALTINA HESAP YOK, E-DEVLET DOĞRULAMASI ŞART

Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydeden Göktaş, “Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek” açıklamasında bulundu.

ŞÜPHELİ HESAP ASKIYA ALINACAK

Yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, şöyle devam etti: “Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak.”

“AMACIMIZ MAKSİMUM KONTROL”

Düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizması olacağının altını çizen Göktaş, “Diyelim ki çocuk babasının-annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak” diye konuştu.

31 MART 2027'YE KADAR UYUM SÜRECİ

Düzenlemenin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirten Göktaş, platformlara 31 Mart 2027'ye kadar geçici hükümle uyum süresi tanındığını açıkladı. Göktaş, “Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz ‘token’lerle giriş yapabilecek. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık” dedi.

FON SORUŞTURMASI İDDİALARINA YANIT

Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialarına da yanıt verdi. Özlale’nin basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babasına ait olduğunu öne sürdüğünü belirten Göktaş, “Ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı