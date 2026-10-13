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Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

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Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
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İstanbul Esenyurt'ta bir gecekondunun bahçesini uyuşturucu dağıtım merkezine çeviren çeteye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Aralarında yaşlı kadın kuryelerin de bulunduğu zehir tacirlerinin elden satış anları polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

  • İstanbul Esenyurt'ta bir gecekondunun bahçesini uyuşturucu dağıtım noktasına çeviren çete, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için yaşlı kadınları kurye olarak kullandı.
  • Polis, bahçe duvarının arkasından uyuşturucu trafiğini ve elden yapılan alışverişi anbean kayıt altına aldı.
  • Suçüstü görüntülerinin ardından düzenlenen baskında satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ve hassas teraziler ele geçirildi; aralarında yaşlı kadın kuryelerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta emniyet güçlerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü teknik ve fiziki takip, akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu şebekesini deşifre etti. Bölgedeki bir gecekondunun bahçesini zehir dağıtım noktasına çeviren çetenin, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek ve şüphe uyandırmamak adına yaşlı kadınları kurye olarak kullandığı saptandı.

BAHÇE DUVARININ ARKASINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; adrese yönelik araştırma başlatan emniyet mensupları, gecekondunun çevresinde konuşlanarak gizli takip başlattı. Ekipler, bahçe duvarlarının arasından gecekondunun bahçesinde yürütülen uyuşturucu trafiğini ve elden yapılan zehir alışverişini anbean kayıt altına aldı.

YAŞLI KADINLARI KURYE OLARAK KULLANMIŞLAR

Görüntülerde; çete üyelerinin ve kuryelik yapan yaşlı kadınların gelen alıcılarla seri şekilde temas kurarak uyuşturucu madde teslimatı yaptığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

POLİS BASKINIYLA 7 TORBACI KISKIVRAK YAKALANDI

Suçüstü görüntülerinin elde edilmesinin ardından düğmeye basan polis ekipleri, adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gecekondu ve bahçesinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Aralarında yaşlı kadın kuryelerin de yer aldığı 7 torbacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu ve olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Torbacıyla bu iş önlenemez baronları yakalayın siz

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Haber YorumlarıFahriye Dalyan:

Akşama bırakırlar..

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Haber YorumlarıIrem Dekin:

nene hatundan şerife bacıdan geldiğimiz noktalara bak ;))))

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Haber Yorumlarıalicakir3521:

vallahi bizim burda açıktan satıyorlar kimsede karışamıyor

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Haber YorumlarıAhmet aydın:

açlıktan neneler bile torbacı oldu...

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