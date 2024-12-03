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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

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Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

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Sıkıyönetimin ilan edildiği Güney Kore'de tanklar sokaklara indi. Karara karşı binlerce kişi caddeleri doldururken, askeri helikopterlerin parlamento binasına iniş yaptığı görüldü. Milletvekillerinin içeri girmesine izin verilmediği parlamento binasının önünde polisle vekiller arasında arbede yaşandı.

Asya ülkesi Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün aldığı kararla karıştı. Ülkede Kuzey Kore yanlısı komünist unsurların temizlenmesi gerekçe gösterilerek sıkıyönetim ilan edildi. Parlamento kapatılırken, tüm siyasi ve medya faaliyetleri de yasaklandı.

GÜNEY KORE'DE TANKLAR SOKAKLARA İNDİ

Karardan kısa süre sonra orduya ait tanklar ve askerler, Güney Kore sokaklarında boy göstermeye başladı. Darbe endişesinin yaşandığı ülkede parlamento binasına askeri helikopterler indi.

PARLAMENTO ÖNÜ KARIŞTI

Milletvekillerinin girmesine izin verilmediği parlamento önü de karıştı. Meclis binasını abluka altına alan polisle milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

GÜNEY KORELİLER SOKAKLARDA

Olağanüstü hal kararına karşı binlerce Güney Koreli de sokaklara döküldü. Ana muhalefet partisinin çağrısına uyan Güney Koreliler, meclis binasına doğru yürüyüşe geçti.

İşte ülkeden ilk görüntüler:

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

Dünya'nın ateşe atılmasının ilk fitilini kim atesleyecek

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