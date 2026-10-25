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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in gözaltına alındığı öğrenildi. Özer, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Sermaye piyasası fonlarına yönelik soruşturmada Türkiye Sigorta’nın üst yönetimine uzanan süreç sürüyor. Eski Genel Müdür Taha Çakmak’tan sonra şirketin genel müdür yardımcılarından Gürol Sami Özer de gözaltına alındı.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü görevinden 15 Ekim itibarıyla istifa eden Taha Çakmak, daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada yeniden gözaltına alınan Çakmak, Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyle birlikte tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“1 MİLYON DOLAR NAKİT ALDI” İDDİASI

Adli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın mevduatlarından büyük miktarlarda parayı kar elde etmek amacıyla Tera bağlantılı fonlara aktardığı öne sürüldü. Çakmak’ın, şirketin parasını fona yatırması karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar nakit aldığı iddia edildi. Türkiye Hayat Emeklilik’in Tera fonuna 100 milyon lira aktardığı ve bu paranın fonda tutulmasından Çakmak’ın sorumlu olduğu da ileri sürüldü.

SORUŞTURMADA 99 TUTUKLAMA

Soruşturmada 21 Ekim’de 31, 22 Ekim’de ise 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 99'a ulaştığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker Bayram:

Günde 10 kez yolsuzluk ve göz altı haberleri almaktan bıkan birtek benmiyim?

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