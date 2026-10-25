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Şişli'de 7 katlı binanın en üst katından düşen Kazakistanlı kadın hayatını kaybetti

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Şişli'de 7 katlı binanın en üst katından düşen Kazakistanlı kadın hayatını kaybetti
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Şişli'de 7 katlı bir binanın en üst katından düşen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Görgü tanıkları kadının balkondan yan binaya geçmeye çalışırken tenteye basıp düştüğünü söyledi; kadının 1 ay önce turist vizesiyle ülkeye geldiği belirtildi.

Şişli'de 7 katlı bir binanın en üst katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Ergenekon Mahallesi Papa Roncalli Sokak'ta 7 katlı binanın arka tarafındaki en üst katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, düşen kişinin Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26) olduğunu tespit etti.

Görgü tanıklarının, Bekmakhanova'nın balkondan yan binaya geçmeye çalıştığını, tenteye basması sonucu düştüğünü söylediği öğrenildi.

İncelemelerin ardından Bekmakhanova'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bekmakhanova'nın 1 ay önce turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA
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