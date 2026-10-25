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Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı

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Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
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Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Tanguy Ndombele, Rusya'da Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıkıyor.

  • Temmuz ayından bu yana serbest statüde olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına başladı.
  • Ndombele'nin Rubin Kazan ile sözleşme imzalaması halinde Rusya Premier Ligi'nde forma giyen ilk Fransız futbolcu olacak.
  • Kariyerinde 363 resmi maça çıkan Ndombele, 22 gol atıp 39 asist yaptı.

2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Tanguy Ndombele, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere sürpriz bir hamleye imza attı. Son olarak Fransa'nın Nice takımında oynayan ve temmuz ayından bu yana serbest statüde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp bulmakta zorlanınca rotasını Rusya'ya çevirdi.

RUBIN KAZAN İLE DENEME ANTRENMANLARINDA

L'Equipe'te yer alan habere göre; Kulüpsüz kalan Ndombele, Rusya Premier Lig ekiplerinden Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı. Fiziksel durumunu kanıtlamak ve teknik heyetin gözüne girmek için mücadele eden Fransız futbolcu, Rus ekibiyle anlaşma zemini arıyor. 

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BİR İLK YAŞANACAK

Rubin Kazan'ın tecrübeli oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması halinde futbol dünyasında tarihi bir an yaşanacak. Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaşın ardından Rusya Premier Ligi'nde forma giyecek olan ilk Fransız futbolcu Tanguy Ndombele olacak.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyeri boyunca çıktığı 363 resmi maçta 22 gol atan Ndombele, 39 golün de asistini yapmayı başardı.

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Cemre Yıldız
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