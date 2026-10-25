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Ankara'da zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı

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Ankara'da zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı
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Ankara’da uyuşturucu ticaretine yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 154 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18-24 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 614 bin 330 adet sentetik ecza, yaklaşık 18 kilogram esrar, 11 kilogram metamfetamin ve 1,6 kilogram kokain ele geçirildi.

  • Ankara'da 18-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 69'u tutuklandı.
  • Operasyonlarda 614 bin 330 adet sentetik ecza, 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar, 1 kilo 695 gram kokain, 421 gram A.M. maddesi ve 72 gram bonzai ele geçirildi.
  • Aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 126 fişek, 14 hassas terazi ile 366 bin 330 lira, 2 bin 750 avro ve 950 dolara el konuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyonlarının bir haftalık bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra silah ve para da ele geçirildi.

18-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik 18-24 Ekim tarihleri arasında kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda 154 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 154 şüpheliden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

614 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 614 bin 330 adet sentetik ecza, 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar, 1 kilo 695 gram kokain, 421 gram A.M. maddesi ve 72 gram bonzai ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 14 hassas terazi bulundu.

SİLAH VE PARA DA BULUNDU

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör ve toplam 126 fişek de ele geçirildi. Ekipler, aramalarda 366 bin 330 lira, 2 bin 750 avro ve 950 dolara da el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları7tz7n2gndj:

tabiki caydırıcı değil önemli olan kökünü kurutmak

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