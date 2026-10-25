İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi'ne iki saldırısında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun gün içerisinde iki kez saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'nde tahribat görüntülendi.

İsrail, ateşkese rağmen sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, gün içerisinde iki kez Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından akademik faaliyetleri askıya alan üniversitedeki tahribat görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı