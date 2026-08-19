Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi

2011 yılının Temmuz ayında o dönem 27 yaşında olan Anaïs, Paris'teki Fransa Kültür Bakanlığı'nda bir iş için mülakata gitti. Görüşmeyi yapan kıdemli devlet memuru Christian Nègre'nin kahve ikramını kabul etti. Normalde kahve içmediğini belirten Anaïs, nezaket gereği kahveyi içtiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Anaïs, “Kahveyi kendisi yaptı ama tadı kötüydü. Bu yüzden yarısını içtim.” dedi. Görüşme ofiste başladı ancak birkaç dakika sonra Nègre, dışarı çıkmayı önerdi. Paris sokaklarında yürüdükleri sırada Anaïs, kontrol edemediği bir şekilde idrara çıkma ihtiyacı hissetmeye başladı.

Kadın, acilen tuvalete gitmesi gerektiğini Nègre'e söylediğini belirterek, “Doğrudan gözlerimin içine baktı ve ‘Çişini mi yapman gerekiyor?’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Anaïs, Nègre'nin kendisine bakışından rahatsız olduğunu belirterek, “Kendimi bir çocuk gibi hissettim. Bana bakış şekli, neredeyse sevinçli bakışı gerçekten çok tuhaftı.” dedi.

“BURADA YAPABİLİRSİN” DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Anaïs, Nègre'nin kendisini Seine Nehri üzerindeki bir köprünün altında bulunan bir depo dolabının kapısına yönlendirdiğini ve “Burada yapabilirsin.” dediğini öne sürdü.

Anaïs'in yaşadıkları, yıllar sonra ortaya çıkan kapsamlı bir soruşturmanın parçası hâline geldi. Nègre'nin 2009 ile 2018 yılları arasında iş görüşmesine gelen kadınlara, kontrol edemeyecekleri şekilde idrara çıkmalarına neden olacak ilaçlar verdiğinden şüpheleniliyor.

Anaïs, kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kadının Nègre tarafından benzer şekilde mağdur edilmiş olabileceğini belirtiyor.

Fransa'da ilaçla kolaylaştırılmış cinsel saldırı vakaları, 2024 yılında Gisèle Pelicot'nun eski eşinin, Pelicot'yu uyuşturduğu ve bilinci kapalıyken kendisine tecavüz etmeleri için erkekleri eve davet ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TUVALET ARARKEN YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Anaïs, Nègre ile yürüdüğü sırada yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Paniklemeye başladım. Onun beni bir odaya itip arkamdan kapıyı kapattığını hayal ettim.”

İkili, tuvalet ihtiyacını gidermek için Louvre'a doğru yürüdü. Ancak tuvaleti kullanmanın ücreti 1 euroydu ve Anaïs cüzdanını bakanlık ofisinde bırakmıştı. Nègre ise üzerinde nakit para olmadığını söyledi.

İdrarını tutmaya çalışmaktan dolayı büyük acı yaşayan Anaïs, sonunda tuvaletini kullanmasına izin veren bir kafe buldu.

“Banyoya yaklaşırken kontrolümü kaybettim ve idrarımı kaçırdım.” diyen Anaïs, o sırada kendisini fiziksel olarak çok güçsüz hissettiğini söyledi.

2011 yılındaki olayı hatırlayan Anaïs, en azından idrarını yaptığı sırada Nègre'nin görüş alanının dışında olmasından teselli bulduğunu belirtti.

“En azından beni görmedi.” diyen Anaïs, “Elbise giydiğim için şükrettim.” ifadelerini kullandı.

“O GÜN BİR ŞEYLER OLMUŞTU”

Anaïs, Nègre ile geçirdiği yaklaşık üç saatin ardından başının döndüğünü ve bitkin düştüğünü söyledi. İşe alınmadı. Nègre'nin davranışlarından şüphelense de kendisini bu kadar rahatsız eden şeyin ne olduğunu uzun süre anlayamadı.

Anaïs, yaşananların özgüvenini zedelediğini ve sonraki yıllarda kariyerinde kendisi için daha küçük hedefler belirlediğini anlattı.

2019 yılında polisten bir mektup aldı. Polisle görüştüğünde, Nègre'nin bakanlıktaki iş görüşmeleri sırasında kadınlara ilaç verdiğinden şüphelenildiğini ve kendisinin de bu kadınlardan biri olabileceğini öğrendi.

“Şok oldum. Ama deli olmadığımı bilmek beni mutlu etti. O gün bir şeyler olmuştu.” dedi.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte çok sayıda başka kadın da ortaya çıktı.

POLİS İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLARDAN ŞÜPHELENDİ

Polis, Nègre'nin yüksek tansiyon da dâhil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ve vücudun daha fazla idrar üretmesine neden olan diüretikleri kullandığından şüpheleniyordu.

Anaïs de Nègre ile tanıştığı gün içeceğine bir şey katılmış olabileceğinden şüphelendiğini, ancak “Kültür Bakanlığı. Bu mümkün değil.” diyerek bu düşünceyi aklından uzaklaştırdığını söyledi.

Anaïs, polisin Nègre'nin bilgisayarında “Deneyler P” başlıklı ve iddia edilen mağdurların bilgilerinin yer aldığı bir elektronik tablo bulduğunu kendisine aktardığını söyledi.

İddiaya göre tabloda kadınların mülakata geldikleri saat, idrar söktürücü ilacın verildiği zaman, ilacın ardından idrara çıkmaları için geçen süre ve giydikleri iç çamaşırlarıyla ilgili bilgiler yer alıyordu.

Anaïs, geriye dönüp baktığında Nègre'nin hazırladığı kahvenin tadının garip olmasının içeceğe idrar söktürücü bir madde katılmış olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

SORUŞTURMA 2018'DE BAŞLADI

Savcılığın bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamaya göre Nègre hakkındaki soruşturma, Haziran 2018'de bir meslektaşının onu bir kadının fotoğrafını masanın altından çekerken yakalamasıyla başladı.

Nègre önce bölgesel kültür işleri direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldı, ardından 2019 yılında Kültür Bakanlığı tarafından işten çıkarıldı.

Savcılar, Nègre'nin 2018 yılında soruşturmacılara, iş görüşmeleri sırasında kadınlara “aşağılayıcı haller yaşattığını” söylediğini belirtti.

Kadınların çoğu, mağdur olduklarını ilk kez polis kendileriyle iletişime geçtiğinde fark ettiklerini söylüyor. Bazıları ise Anaïs ve diğer mağdurların yaşadıklarına ilişkin haberleri gördükten sonra ortaya çıktı.

60'lı yaşlarında olan Nègre, ilaç verme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili olarak resmi soruşturma altında bulunuyor. Nègre'nin yargılanmayı beklediği belirtildi.

BBC, haberde yer alan iddiaları Nègre'ye avukatı aracılığıyla iletti ancak Nègre yorum yapmaktan kaçındı.

BİR BAŞKA KADIN DA BENZER OLAYI YAŞADI

Nègre'nin notlarında adı geçen bir diğer kadın ise Marie-Hélène Brice oldu.

Nègre'nin Strasbourg'da görev yaptığı dönemde, 2016 yılında Kültür Bakanlığı'ndaki bir iş için Brice ile mülakat yaptığı belirtildi.

Brice, Nègre'nin kendisine stresli göründüğünü söylediğini ve “sinirlerini yatıştırmak” için dışarıda yürüyüş yapmayı önerdiğini aktardı.

Ancak kanal boyunca yürürken Marie-Hélène de Anaïs gibi kontrol edemediği bir şekilde idrara çıkma ihtiyacı hissetmeye başladı. Durum kısa sürede acı verici hâle geldi.

Marie-Hélène, Nègre'nin kendisine yakınlarda umumi bir tuvalet olduğunu söylediğini ancak olay yerine geldiklerinde herhangi bir tuvalet bulunmadığını belirtti.

“Gerçekten çok acı çekmeye başlamıştım. Ağrılarım o kadar şiddetliydi ki bembeyaz kesilmiştim, gözlerimden yaşlar sel gibi akıyordu.” dedi.

Marie-Hélène, halka açık alanda idrarını yapmaktan başka çaresi kalmadığını söyledi. Nègre'nin ise ceketini kullanarak onu korumayı teklif ettiğini belirtti.

“Çok utanmıştım. Gözlerini benden ayırmadı.” ifadelerini kullandı.

Marie-Hélène, yaşananlar nedeniyle yıllarca utanç duyduğunu anlattı.

Anaïs gibi o da yıllar sonra polis tarafından arandı ve Nègre'nin mağdurları arasında olduğunun düşünüldüğünü öğrendi.

“Bu çok büyük bir şoktu.” dedi.

“SALDIRIYA UĞRADIM, İLAÇ VERİLDİ”

Marie-Hélène, yaşadığı olayların ardından psikolojik sıkıntıların yanı sıra idrar sorunları da yaşadığını söyledi.

Cinsel saldırı vakalarında mağdurların yaşadıklarının her zaman toplumdaki genel algıyla örtüşmediğine dikkat çeken Marie-Hélène, başına gelenler konusunda ise hiçbir şüphesi olmadığını belirtti:

“Saldırıya uğradım, ilaç verildim, zehirlendim ama benim için bu açıkça bir cinsel saldırı.”

FRANSA'DA İLAÇLA SALDIRILARA KARŞI YENİ PROGRAM

İlaç kullanımı konusu, Fransız milletvekili Sandrine Josso tarafından da gündeme getirildi.

Josso, Fransız senatör Joël Guerriau'nun kendisine cinsel saldırıda bulunmak amacıyla içeceğine ekstazi kattığı gerekçesiyle suçlanmasının ardından bu konuda öne çıkan isimlerden biri oldu.

Josso, Fransa'nın uzun süredir uyuşturucu veya ilaç verilmesine maruz kalan kadınlara yeterli desteği sağlamadığını ve faillerin yeterince yargılanmadığını savunuyor.

Josso'nun öncülüğünde bu yıl bir pilot program başlatıldı. Program kapsamında ilaç verildiğinden şüphelenen kadınlar, polise resmi şikâyette bulunmak zorunda kalmadan kan, idrar veya saç örneklerini laboratuvarlarda test ettirebiliyor.

Josso, BBC'ye yaptığı açıklamada, “İnsanlar harekete geçiyor, mağdurlar daha fazla ihbarda bulunuyor, daha fazla şikâyet dile getiriyor ve bu önemli.” dedi.

İLAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ ZOR

Ancak olayların üzerinden uzun zaman geçmesi soruşturmalarda önemli bir sorun oluşturuyor.

Anaïs, Marie-Hélène ve Nègre'nin diğer birçok mağduru, kendilerine ilaç verildiğinden olay sırasında şüphelenmedi. Bu nedenle ilaçların alınmasından hemen sonra test yapılmadığı için maddelerin kan ve idrar örneklerinde tespit edilmesi mümkün olmayabilir.

İlaçlar saçta daha uzun süre tespit edilebilse de zaman geçtikçe maddenin ne zaman alındığını belirlemek zorlaşıyor.

Raymond-Poincaré AP-HP Hastanesi'nde pilot çalışmayı yürüten Prof. Jean-Claude Alvarez, diüretiklerin bu şekilde kullanılmasının “çok alışılmadık” olduğunu söyledi.

26 yıllık toksikoloji uzmanlığı kariyerinde daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirten Alvarez, laboratuvarda rutin olarak yaklaşık 400 maddenin test edildiğini ve “Şu anda Fransa'da idrar söktürücü maddeler arıyoruz.” dedi.

“DÖRT YIL BOYUNCA YALNIZ KALDIM”

Anaïs'in Nègre ile karşılaşmasının üzerinden 15 yıl, polisle ilk kez görüşmesinin üzerinden ise yedi yıl geçti.

Diğer birçok şikâyetçi gibi Anaïs de Nègre'nin davasının mahkemeye taşınmasının bu kadar uzun sürmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Bu arada, yaklaşık 30 kadına destek veren Fondation des Femmes adlı hak örgütüne göre Nègre, hakkındaki suçlamalara rağmen insan kaynakları alanında çalışmaya devam ediyor.

“Her şey çok rahatsız edici ve gördüğümüz muameleye çok kızgınım.” diyen Anaïs, ilk olarak 2019 yılında polisle görüştüğünü, ancak daha sonra defalarca e-posta göndermesine rağmen 2023 yılına kadar dava hakkında herhangi bir bilgi alamadığını söyledi.

“Dört yıl boyunca mağdur olduğumu bilerek yalnız kaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Adalet sistemine çok öfkeliyim.” dedi.

Marie-Hélène ise yaşananları “ikincil mağduriyet” olarak nitelendirdi.

“Bir mağdur olarak bunun etkisini kanıtlamam, bir psikiyatriste gitmem ve ayrıntılı notlar tutmam gerekiyor.” dedi.

Davanın yıllarca sonuçlanmamasının yaşadıklarını daha da katlanılmaz hâle getirdiğini belirten Marie-Hélène, “Tam olarak ciddiye alındığımızı hissetmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ SAKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM”

BM Kadın Birimi'nden Kalliopi Mingeirou, hükümetlerin, polisin ve adalet sistemlerinin ilaç kullanımıyla kolaylaştırılan cinsel saldırılarla mücadele etmek için daha fazla adım atması gerektiğini söyledi.

Mingeirou, yetkililerin “çok ciddi zorluklarla” karşı karşıya olduğunu belirterek, iddia edilen istismar vakalarının soruşturulmasındaki gecikmelerin “kadınların hayatlarını mahvettiğini” ifade etti.

BBC, Fransız polisi, yargı makamları ve hükümetinden davanın ele alınış biçimine yönelik eleştirilere yanıt vermelerini istedi ancak yanıt alamadı.

Marie-Hélène ise uzun süre sessiz kaldıktan sonra utanç duygusunu geride bıraktığını söyledi.

“Kendimi saklamak zorunda değilim, ben bir kurbanım.” dedi.

Kamuoyu önünde konuşmasının kendisi için önemli olduğunu belirten Marie-Hélène, bunun bazı mağdurların kendilerini tanımalarına, yaşadıklarının farkına varmalarına ve şikâyette bulunmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

“İçinde yaşadığımız dünyada sesimizi yükseltmek gerekli. Cinsiyetçilik ve cinsel şiddet hakkında konuşmak önemli.”