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Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

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Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus'un bir araya gelmesi için adım attı. Jesus'un görüşmeye yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Ronaldo'nun vereceği yanıt beklenmeye başladı.

  • Portekiz Futbol Federasyonu, kampı terk eden Cristiano Ronaldo ile bağların kopmaması için teknik direktör Jorge Jesus'tan görüşme yapmasını talep etti.
  • Jorge Jesus federasyonun görüşme önerisini kabul etti.
  • Cristiano Ronaldo şu anda Madrid'de bulunuyor ve kamptan ayrılışıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

Portekiz Milli Takımı'nda Danimarka maçı öncesinde kampı terk eden 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşanan gerginlikte yeni bir adım atıldı.

JESUS'TAN GÖRÜŞME ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK

Portekiz basınından A Bola’da yer alan habere göre, efsane futbolcu ile bağların tamamen kopmasını istemeyen Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon yetkilileri, teknik direktör Jorge Jesus’tan Ronaldo ile bir araya gelmesini talep etti. Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ise federasyondan gelen bu öneriyi olumlu karşılayarak görüşmeyi kabul etti.

RONALDO CEPHESİNDEN YANIT BEKLENİYOR

Federasyon yetkilileri bir yandan Ronaldo'nun ekibiyle temaslarını sürdürürken, yıldız oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Şu anda Madrid'de bulunduğu belirtilen Cristiano Ronaldo, kamptan ayrılış süreciyle ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

AÇIKLAMA NORVEÇ MAÇI SONRASINDA

Öte yandan Teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi günü oynayacakları Norveç karşılaşmasının ardından düzenleyeceği basın toplantısında Cristiano Ronaldo süreciyle ilgili detaylı açıklamada bulunacağını duyurdu.

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