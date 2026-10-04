Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

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Yargı camiasının acı kaybının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten taziye mesajı geldi. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak derin üzüntü yaşadığını belirtti.

ANKARA CUMHURİYET SAVCISI ORHAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatı, yargı camiasını üzdü. Acı haberin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı. Gürlek, açıklamasında Orhan Kılıç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Bakan Gürlek, Kılıç'ın ailesine ve yakınlarına sabır dilerken yargı camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ankara Cumhuriyet Savcımız Orhan Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Kaynak: Haberler.com