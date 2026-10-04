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Edirne Uzunköprü'de bıçaklı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; şüpheli tutuklandı

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Edirne Uzunköprü'de bıçaklı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; şüpheli tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün gece bir pansiyonun önünde meydana gelen bıçaklı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaya kaçan şüpheli, Çavuşlu köyünde kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün gece saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir pansiyonun önünde meydana geldi. Olayda Ramazan Karabıyık ile Bayram G. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp ve çene altından bıçaklanan Ramazan Karabıyık, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bayram Güvenç ise tedavi edilmek üzere Edirne'ye sevk edildi. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Murat G.'nin Çavuşlu köyünde bulunduğu belirlendi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu şüpheli, saat 01.34 sıralarında köydeki bir restoranda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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