Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İspanyol devi Barcelona, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Portekiz ekibi Sporting'de sergilediği performansla dikkat çeken Ivan Fresneda'yı gündemine aldı. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco'nun 22 yaşındaki genç yeteneğe adeta hayran kaldığı öğrenildi.

DECO YAKINDAN TAKİP EDİYOR

A Bola kaynaklı habere göre, Barcelona'da transfer çalışmalarını yürüten Deco, İspanyol sağ beki uzun süredir yakın takibe almış durumda. Katalan kulübü henüz Sporting'e resmi bir teklif iletmemiş olsa da önümüzdeki günlerde Portekiz ekibiyle temasa geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ROMA'NIN TEKLİFİ YETERSİZ

Serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlenen genç oyuncu için geçtiğimiz yaz İtalyan kulübü Roma da devreye girmişti. Ancak Sporting, Roma'nın önerdiği 25 milyon euro ve bonus içeren teklifi yetersiz bularak reddetmişti.

SPORTING SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Oyuncunun günden güne artan değerinin farkında olan Sporting yönetimi ise yıldız futbolcuyu elinden kaçırmak istemiyor. Portekiz temsilcisi, Fresneda'ya maaşında ciddi bir iyileştirme yaparak sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmayı ve 80 milyon euroluk serbest kalma maddesini korumayı hedefliyor.