Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede

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Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen soruşturmada, piyasayı denetleyen kurumun eski başkanına yönelik süreç Bakanlık aşamasına geçti. Teftiş Kurulu'nun hazırlayacağı rapor, sürecin ilerleyişinde belirleyici olacak.

ŞİMŞEK CUMA GÜNÜ GÖREVLENDİRDİ

Hazine ve Maliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Başsavcılığın talebi üzerine cuma günü mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadı.

BAKAN İZNİ NEDEN GEREKİYOR?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesine göre SPK başkan ve üyeleri hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. Bu nedenle Başsavcılık, Gönül hakkında doğrudan soruşturma başlatamıyor.

SAVCILIK: AÇIK VE YETERLİ EMARELER VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2026 tarihli yazısında Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu belirtti. Yazıda, Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla yapıldığı değerlendirilen manipülasyonlara ilişkin 4 ayrı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Soruşturma dosyalarında, portföy yönetim şirketleri ve yöneticilerinin yönlendirmeleriyle "imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar" sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiği öne sürüldü.

6 FON MERCEK ALTINDA

Savcılık yazısında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon'a özellikle dikkat çekildi. SPK, 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu TEFAS'ta işleme kapatarak tasfiye sürecini başlatmıştı.

"HALK TEVECCÜH EDER" SAVUNMASI

2022'de SPK Başkanlığı'na getirilen Gönül, 30 Eylül'de soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Hürriyet yazarı Musa Kesler'e açıklama yapan Gönül, kendi dönemlerinde gerekli denetimleri yaptıklarını savundu ve şunları söyledi:

"Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti."

Gönül, bir hissedeki bin kat artışın nasıl fark edilmediği sorusuna ise "Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen 'manipülasyon' olarak sınıflandıramayız" yanıtını verdi. Bu sözler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

65 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada bugüne kadar 65 şüpheli tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de bulunuyor. Şüphelilere ait 2 özel jet, 1 yat, 5 villa ve 4 lüks araca el konuldu.

Kaynak: Haberler.com