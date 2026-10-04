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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
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Bir döneme damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisinde ‘Hayriye’ karakterine hayat veren Güven Hokna, son haliyle dikkat çekti. 80 yaşındaki usta oyuncunun verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişim şaşırttı. Hokna'nın son fotoğraflarını görenlerden “Resmen gençleşmiş” yorumları geldi.

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz isimlerinden Güven Hokna, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, değişimiyle dikkat çekti. Usta oyuncunun zayıfladıktan sonraki görüntüsü şaşırttı.

HAYRİYE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Yaprak Dökümü” dizisi, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Güven Hokna'nın hayat verdiği ‘Hayriye’ oldu. Performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Hokna, yıllar sonra değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

GÜVEN HOKNA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 80 yaşında olan Güven Hokna'nın gözle görülür şekilde kilo verdiği görüldü. Usta oyuncunun son fotoğraflarında yaşadığı fiziksel değişim dikkatlerden kaçmadı. Hokna'nın özellikle yüzündeki değişim ve zayıflaması, onu uzun süredir görmeyenleri şaşırttı. Oyuncunun son halini görenlerden “Resmen gençleşmiş” yorumları geldi.

Kaynak: Haberler.com
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