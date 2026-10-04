Konya'da V.E., boşanma aşamasındaki eşi tarafından kızının önünde 4 mermiyle vuruldu

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KONYA'da V.E. (50), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi İ.E. (55) tarafından kızının önünde tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, saldırgan E.E. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokakta meydana geldi. İ.E., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşayan eşi V.E.'nin oturduğu eve geldi. Eşinin evde olmadığını anlayan İ.E., apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi V.E. ve kızını gördü. İ.E., kızının gözü önünde eşi V.E.'ye tabancayla defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan 4 mermi ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan V.E. kanlar içinde yere yığıldı. İ.E. de aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan V.E., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedaviye alınan V.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan İ.E. ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı