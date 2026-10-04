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Kayseri Sarıoğlan'da 11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı

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Kayseri Sarıoğlan'da 11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 10 Eylül'de E.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, elektrikli bisikletli 11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı. Yoğun bakım sonrası taburcu edilen çocuğun ailesi, ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, E.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, elektrikli bisikletle seyreden Ayhan Özbeyazıtoğlu'na (11) çarpıp kaçtı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ayhan'ın ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaza, 10 Eylül'de, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 38 ALJ 623 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan ana yola çıkarken elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ayhan Özbeyazıtoğlu'na çarptı. Serkan ve Şerife Özbeyazıtoğlu'nun 4 çocuğundan en küçüğü olan Ayhan, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, sürücü ise ayrıldı. İhbar üzerine Ayhan, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOCUĞU ÖLÜME TERK ETTİ'

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayhan Özbeyazıtoğlu, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ailenin şikayeti üzerine hafif ticari aracın sürücüsü E.A. jandarmada ifade verdi. Kazada Ayhan Özbeyazsıtoğlu'nun kendisine çarptığını iddia eden E.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayhan'ın amcası Ferhat Özbeyazıtoğlu, kaza sonrası sürücünün olay yerinden ayrıldığını belirterek, "Hastaneye gittiğimizde durumu ciddiydi. Beyin kanaması geçiriyordu. Yoğun bakıma aldılar, entübe edeceklerdi. Rabb'im çok şükür bize bağışladı. Şikayetçi olduk ama hiçbir sonuç alamadık. Jandarmaya ifademizi verdik. Sürücüyle ilgili herhangi bir tutuklama tedbiri uygulanmadı. Sürücü suçlu çıktı. Sürücü ifadesinde, 'Çocuk bana çarptı' diyor ama görüntülerde sürücünün çarptığı görülüyor. Biz adalet istiyoruz. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğu ölüme terk etti. Çocukla hiç ilgilenmedi, hiç arayıp sormadı. Neye dayanarak serbest bırakıldıklarına dair herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

'DIŞARDA GEZMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Ferhat Özbeyazıtoğlu, şöyle devam etti:

"Kazada kusur sürücüde. Yeğenimin travması devam ediyor. Okula gidemiyor. Doktorlar okula gitmesini önermiyor. Kanama devam ediyor ama ilerlemiyor. 'Okula giderse bir itme olduğu durumda tehlike devam eder' diyorlar. Şu anda çocuk evde yatıyor. Biz sadece adalet istiyoruz. Suçluların bir an önce ceza almasını istiyoruz. Dışarda gezmelerini istemiyoruz. Sürücü kazadan sonra ailesiyle önceden planlamış, pikniğe gidiyor. Piknikten sonra delil karartmak için sanayiye gidip arabasının tamponuyla farını değiştiriyor. Bunları şahitlerimizle mahkemeye sunacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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