Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı

Başka kaza yaşanmaması için Hatay'da bir polisin gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Polis, trafik kazasının ardından yola dökülen motor yağının oluşturduğu tehlikeyi azaltmak için toprağı avuçlarıyla taşıdı.

KAZANIN ARDINDAN YOLA MOTOR YAĞI DÖKÜLDÜ

Hatay'da meydana gelen trafik kazasının ardından yola motor yağı döküldü. Kayganlaşan yolun başka bir kazaya neden olabileceğini gören polis, yeni bir tehlikenin önüne geçmek için harekete geçti. Polis, yola dökülen motor yağının üzerine toprak taşımaya başladı. Olayın en dikkat çeken ayrıntısı ise görevli polisin toprağı avuç avuç taşıması oldu. Polisin amacı, trafik kazasının ardından yolda oluşan kayganlığın başka sürücüler için tehlike oluşturmasını engellemekti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Hatay'daki polisin davranışına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, polis memurunun görev anlayışına ve gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA