Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı

Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
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Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
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Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker öldü, 9 asker de rehin alındı.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

DÜRZİ GÜÇLER SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI: 18 ASKER ÖLDÜ, 9 ASKER REHİN ALINDI

Çatışmalara ilişkin devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

SAVUNMA VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARI GÜVENLİK KONUŞLANMA PLANI HAZIRLADI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

Baba, "Savunma ve İçişleri bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandığını, bu planın amacının devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak." dedi.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

DÜRZİ LİDER HİCRİ: SURİYE ORDUSUNUN BÖLGEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

ŞAM GÜÇLERİ BİR KÖYÜ KONTROL ALTINA ALDI

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek ve vatandaşlar ile mülklerini korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

Savunma Bakanlığı birlikleri, ili kontrol altına almak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü. Dour köyü, daha sonra birlikler tarafından kontrol altına alındı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

SAVUNMA BAKANI ASKERLERE SESLENDİ: VATANDAŞLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, X platformundan Süveyda'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerlere seslenerek, "Vatandaşlarınıza sahip çıkın. Onları hedef alan çetelerle halkın arasına set olun. Kamu ve özel mülklere yönelik her türlü yağmaya karşı tetikte olun. Her türlü ihmal kayda geçer, her gevşeklik hesabını verir." ifadelerini kullandı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

Ayrıca Süveyda'da güvenliğin yeniden sağlanması için görevli birliklerden aktif katkı beklediklerini belirten Ebu Kasra, "Her zaman olduğu gibi, halkın yanında duran, onların koruyucusu olan askerler olun." çağrısında bulundu.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

İSRAİL ORDUSU "ÇOK SAYIDA TANKI" VURDUĞUNU DUYURDU

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında Suriye ordusuna ait "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıkladı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Suriye'nin güneyinde Süveyda kentine doğru hareket eden tanklar tespit edildi. IDF, tankların hedefine varmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tankların Suriye'nin güneyindeki varlığı İsrail devletinin güvenliği için bir risk oluşturabilirdi. IDF Suriye'nin güneyinde bir askeri tehlike bulunmasına izin vermeyecek, engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: DÜRZİLERE ZARAR VERİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu. Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

NE OLMUŞTU?

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya
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Otel müdüründen 78 kişiyi ölüme götüren talimat
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