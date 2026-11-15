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Park halindeki vinci kundakladılar! 2 kundakçı tutuklandı

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Park halindeki vinci kundakladılar! 2 kundakçı tutuklandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki bir vinci ateşe verdikleri güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen maskeli 2 şüpheli yakalandı. Akaryakıt istasyonundan şişeyle yakıt alarak vinci kundakladıkları tespit edilen B.F. ve M.S., adliyeye sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin yakıt aldığı ve vinci ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya’da park halindeki vinçte çıkan yangının kundaklama sonucu olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, maskeli 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

PARK HALİNDEKİ VİNÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Kuzeytepe Mahallesi’nde 9 Kasım’da park halindeki bir vinçte yangın çıktı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

MASKELİ 2 ŞÜPHELİ KAMERAYA YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli 2 şüphelinin aracı ateşe verdiğini belirledi. Görüntülerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan şişeyle yakıt aldığı, ardından vinci kundaklayarak kaçtığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen B.F. ve M.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Olay sırasında ben otomobil kullanıyordum , Leonardo da vinci.

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Haber Yorumlarıfoamer sponge:

6 ay sonra serbest cezası yok

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