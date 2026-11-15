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Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

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Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar
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Marvel filmlerinde Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth'un Avustralya'daki evine gece yarısı giren dört maskeli hırsız, garajdaki üç otomobili çalarak kaçtı. Eşi Elsa Pataky'nin evde bulunduğu sırada yaşanan olayda şüphelilerden ikisinin bıçak taşıdığı belirtilirken, çalınan araçlar polis tarafından bulundu.

  • Chris Hemsworth'un Avustralya'daki evine 11 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında giren dört maskeli şüpheli, garajdan üç otomobil çaldı.
  • Şüphelilerden ikisinin bıçak taşıdığı öne sürüldü; olay sırasında evde bulunan Elsa Pataky durumu sabah güvenlik kamerası kayıtlarından fark etti.
  • Çalınan BYD, Ram ve Ford Raptor marka üç araç farklı bölgelerde bulunarak incelemeye alındı, olayda yaralanan olmadı ve soruşturma sürüyor.

Marvel filmlerinin yıldızı Chris Hemsworth, Avustralya'daki evinde yaşanan hırsızlık olayıyla sarsıldı. Gece saatlerinde malikaneye giren dört maskeli şüpheli, garajdaki üç otomobili çalarak kaçtı. Ünlü oyuncunun eşi Elsa Pataky'nin olay sırasında evde bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA UYANDI

11 Kasım gecesi yaşanan olayda Elsa Pataky, saat 02.00 sıralarında köpeklerin havlamasıyla uyandı. Ancak o sırada olağan dışı bir durum fark etmedi. Sabah güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Pataky, dört maskeli kişinin mülke girdiğini gördü. Şüphelilerden ikisinin bıçak taşıdığı öne sürüldü.

ÜÇ OTOMOBİLİ ÇALIP KAÇTILAR

Güvenlik çitini aşarak garaja ulaşan şüpheliler, anahtarları içeride bulunan üç aracı alarak uzaklaştı. Çalınan araçların BYD, Ram ve Ford Raptor olduğu bildirildi.

ARAÇLAR BULUNDU, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, çalınan üç otomobilin tamamını farklı bölgelerde buldu. Araçlara inceleme amacıyla el konulurken olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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