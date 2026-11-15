Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

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Marvel filmlerinin yıldızı Chris Hemsworth, Avustralya'daki evinde yaşanan hırsızlık olayıyla sarsıldı. Gece saatlerinde malikaneye giren dört maskeli şüpheli, garajdaki üç otomobili çalarak kaçtı. Ünlü oyuncunun eşi Elsa Pataky'nin olay sırasında evde bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA UYANDI

11 Kasım gecesi yaşanan olayda Elsa Pataky, saat 02.00 sıralarında köpeklerin havlamasıyla uyandı. Ancak o sırada olağan dışı bir durum fark etmedi. Sabah güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Pataky, dört maskeli kişinin mülke girdiğini gördü. Şüphelilerden ikisinin bıçak taşıdığı öne sürüldü.

ÜÇ OTOMOBİLİ ÇALIP KAÇTILAR

Güvenlik çitini aşarak garaja ulaşan şüpheliler, anahtarları içeride bulunan üç aracı alarak uzaklaştı. Çalınan araçların BYD, Ram ve Ford Raptor olduğu bildirildi.

ARAÇLAR BULUNDU, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, çalınan üç otomobilin tamamını farklı bölgelerde buldu. Araçlara inceleme amacıyla el konulurken olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.