Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

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Abd Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası askeri saldırıyı ertelemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Reuters'ın haberine göre Trump, istihbarat brifinglerinin ardından ulusal güvenlik danışmanlarına saldırıyı erteleyebileceğini iletti. ABD Başkanı'nın bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşlerini aldığı belirtildi. İki liderin de yeni bir savaşa karşı çıktığı aktarılırken, İsrail'in Washington üzerindeki askeri harekât baskısının sürdüğü ifade edildi.

ERDOĞAN VE SELMAN'DAN TRUMP'A SAVAŞ UYARISI

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump, son iki haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İran'a yönelik olası askeri operasyonun ele alındığı, Erdoğan ve Selman'ın Trump'a saldırıları yeniden başlatmaması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Her iki liderin de Orta Doğu'da yeni ve kapsamlı bir savaşın önlenmesini istediği aktarılırken, Trump'ın bu taleplere ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

TRUMP SALDIRIYI ERTELEMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı'nın bir dizi istihbarat brifinginin ardından İran'a yönelik askeri seçenekleri yeniden değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına saldırıyı erteleyebileceğini söylediği belirtilirken, Washington yönetiminin diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdürme seçeneği üzerinde durduğu ifade edildi.

ABD istihbarat kurumlarının, deniz ablukası ve ekonomik yaptırımların İran ekonomisine zarar verdiği ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

ABD'DEKİ SEÇİM SONUÇLARI DA KARARI ETKİLEDİ

ABD'de Cumhuriyetçilerin kayıpla çıktığı ara seçimlerin ardından İran savaşının siyasi sonuçları da tartışılmaya başlandı.

Seçim sonuçlarının Trump yönetiminin askeri stratejisini yeniden değerlendirmesinde etkili olduğu öne sürülürken, Amerikan ordusunun olası bir tırmanmaya karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

ABD'nin askeri planlamasına yakın kaynaklara göre Washington, ihtiyaç duyulması halinde İran'a yönelik operasyonları genişletebilecek durumda bulunuyor.

İSRAİL'DEN WASHINGTON'A SALDIRI BASKISI

Trump yönetimi askeri seçenekleri değerlendirirken İsrail'in İran'a yönelik yeni bir operasyon başlatılması için ABD üzerindeki baskısını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın olası saldırıları görüşmek üzere Washington'a gittiği belirtildi.

ABD basınından Axios'un haberine göre Gofman, Washington'da CIA Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi. Mossad Direktörü'nün Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gitmesinin de beklendiği aktarıldı.

İsrail muhalefetinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki konumunu korumak amacıyla savaşın devam etmesini istediği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

NETANYAHU'DAN EISENKOT'A SÜRPRİZ TEKLİF

İran'a yönelik olası saldırılar tartışılırken İsrail'deki hükümet kurma sürecinde de dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik toplantısının ardından yayımladığı video mesajda Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, Likud ve Ultra-Ortodoks partilerin de yer alacağı geniş tabanlı bir hükümet oluşturulması için Eisenkot'u ön koşulsuz görüşmeye davet etti.

Önceki açıklamalarından farklı olarak kurulacak hükümete kendisinin liderlik etmesi şartını öne sürmeyen Netanyahu, İran tehdidi karşısında siyasi anlaşmazlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini savundu.

Netanyahu, "Gelin ön koşulsuz olarak masaya oturalım. Tüm anlaşmazlıkları ve boykotları bir kenara bırakalım, Haredi toplumunun temsilcileriyle birlikte çözülebilecek olan zorunlu askerlik konusu da dahil, İsrail'in güvenliği ve geleceği için anlaşmaya varalım." ifadelerini kullandı.

"İRAN TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

İran'ın nükleer silah programını yeniden canlandırmaya çalıştığını öne süren Netanyahu, Tahran yönetiminin İsrail açısından varoluşsal tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Bu varoluşsal tehdidi üzerimizden kesin olarak ve sonsuza dek kaldırmalıyız." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğiyle kurulacak bir hükümetin İran tehdidiyle mücadelede yetersiz kalacağını savunan Netanyahu, geniş katılımlı bir ulusal birlik hükümetinin İsrail'in güvenliğini uzun yıllar boyunca sağlayabileceğini ileri sürdü.

EISENKOT'TAN BAŞBAKANLIK ŞARTI

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise Eisenkot'un Netanyahu'nun Likud Partisi'ne kendi liderliğinde kurulacak hükümete katılması için teklif götürmeye hazırlandığını öne sürdü.

Habere göre Eisenkot, koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaya açık olsa da başbakanlık görevinden vazgeçmeyi düşünmüyor.

Eisenkot'un yakın çevresindeki isimler, "Uzlaşmaya hazırız ancak başbakanlık konusunda asla." açıklamasında bulundu.

Yashar Partisi'nin, aşırı sağcı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile de temas kurmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL'DE HÜKÜMET KURMA PAZARLIĞI

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Mecliste 53 milletvekilliği kazandı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etti.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma görevini Eisenkot'a vermesiyle 28 günlük koalisyon süreci başladı. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabilecek.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyuna ihtiyaç duyuluyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri toplam 67 milletvekiliyle Mecliste çoğunluğu elinde bulundururken, Netanyahu'nun ulusal birlik çağrısı İran'a yönelik askeri seçeneklerin tartışıldığı dönemde geldi.

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