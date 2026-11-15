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Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı

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Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı Haber Videosunu İzle
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı
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Bir düğünde gelinin annesi, genç görünümü ve sırt dekolteli siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Kadının şıklığı beğeni toplarken, bazı izleyiciler annenin gelinin önüne geçtiğini savundu. Özellikle "Bırak gelin gecenin en güzeli olsun" yorumu, kıyafet tercihiyle ilgili tartışmaların odağına yerleşti.

Düğün gününde kızının mutluluğuna ortak olan anne, iddialı tarzıyla davetliler arasında öne çıktı. Siyah, sırtı açık elbisesiyle kutlamaya katılan kadının genç görünümü de dikkat çekti. Gelinin annesi olduğunu öğrenen bazı izleyiciler şaşkınlıklarını dile getirirken, kıyafet tercihi farklı görüşleri beraberinde getirdi.

"BIRAK GELİN GECENİN EN GÜZELİ OLSUN"

Kadının düğün için tercih ettiği kıyafet, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Bazı kişiler annenin şıklığını ve genç görünümünü beğenirken, bazıları ise böylesine özel bir günde ön planda olması gereken kişinin gelin olduğunu savundu.

Bir izleyicinin, "Çok merak ederim neden birisi evlenirken tüm ilgiyi kendisine çeker ki bırak gelin gecenin en güzeli olsun." yorumu, eleştirilerin odağındaki düşünceyi ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Murat denizli:siz sapıkmısınız bızene nısandan düğünden adam gibi haber yapın bazı haberlerde yoruma kapalı
Tüm yorumlar (7)
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat denizli:★ Okurların en beğendiği

siz sapıkmısınız bızene nısandan düğünden adam gibi haber yapın bazı haberlerde yoruma kapalı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıYalçın Çetin:

Neresine kadar açmış, yazık, ahir zaman, cennet böyle olan annelerin ayakları altında değildir, kahır çeken, edepli, namuslu ailesi için çırpınan cennet kokulu annelerimiz Allah mekanlarını cennet etsin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOkur 5112:

ahhh offff çıkarmadan üç üç

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarıfyr8swy2jk:

3 haberden 1’i frikik görüntü haberi, video haberlerin neredeyse hepsi, abonelikle beraber adı da HaberlerFans yap olsun bitsin

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Haber Yorumlarısahin hamit:

anne kendini öne çıkarmış yanlış bir olay o hun tüm dikkatler gelinin üzerinde olması lazımdı ama maalesef anne tersini yapmış

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