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Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

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Suriye'de muhalif grupların Şam'ın kapısına dayanmasının ardından Beşşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği iddia ediliyor. Uluslararası medya kuruluşları, Rusya'nın Esad'ı kurtarma planlarını askıya aldığını ve kendi öncelikleriyle ilgileneceğini rejime bildirdiğini, Rusya'nın desteğini kaybeden Esad'ın ise ailesiyle birlikte Tahran'a gittiğini iddia etti.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar günlerdir sürüyor. Muhalifler adım adım ilerleyerek birkaç gün içinde Suriye'de haritayı değiştiriyor.Muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Muhalif grupların adeta Şam'ın kapısına kadar gelmelerinin ardından tüm dünya Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim'in iddiasını konuşmaya başladı. İbrahim, Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Öte yandan uluslararası medya kuruluşları ise Esad'ın Rusya desteğini kaybetmesiyle birlikte bu kararı aldığını ve ailesiyle birlikte Tahran'a gittiğini yazdı.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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