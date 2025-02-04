Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Son bir haftada bölgede büyüklüğü 1,3 ile 4,8 arasında olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Yaşanan depremler yer yer Türkiye'de de hissedildi. Depremlerle birlikte Yunanistan adeta alarma geçerken; Santorini'de açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, polis ve itfaiye teyakkuz halinde. Özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor.

"4 KÜÇÜK LİMANDAN UZAK DURUN" UYARISI

Ada sakinlerine, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sarsıntıların ardından halka sükunet çağrısı yaptı. Ev ve otel sahiplerine, şiddetli bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları yönünde talimat verildi. Feribot şirketleri, adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu açıkladı. İngiltere hükümetinin seyahat tavsiyesinde, Yunan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından depremler konusunda yayınlanan kılavuza atıfta bulunuldu. Yunanistan medyası, Ege Denizi'nde birkaç gündür art arda gelen depremlerle ilgili son durumu uzmanların yorumlarıyla aktardı.

"KADEMELİ BİR AZALMA BEKLEDİK AMA TAM TERSİ GERÇEKLEŞİYOR"

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat'ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını söyledi. Karastathis "Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor" dedi. Karastathis'e göre sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı. Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın ise riskli olduğunu vurguladı. 9 Temmuz 1956'da meydana gelen Amorgos merkezli deprem 7,8 büyüklüğündeydi. 54 kişi bu depremde hayatını kaybetmiş, binaların yüzde 35'i yıkılmıştı.

"EN ZORU DEPREMDEN ÖNCE DUYULAN YÜKSEK UĞULTU"

Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey." 1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyleyen Rousos, Atina Ulusal Gözlemevi'nden bir ekibin Anafi ve Amorgos'a giderek adalara yeni sismograflar yerleştireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Bizimki Anafi helikopter pistine yerleştirilecek" diye ekledi. Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü ve Santorini Yanardağı Çalışma ve İzleme Enstitüsü (IMPIS) yönetim kurulu başkanı Costas Papazachos "önleyici tedbirlerin alındığını" vurguladı ve "Panik yapmaya gerek yok. Ancak özellikle kalabalıklaşma konusunda tedbirlere ve talimatlara çok dikkatli uyulması gerekiyor" diye konuştu.

OKULLAR KAPALI KALACAK

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'ne göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor. Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın bölgelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Örgütü Santorini'de okulların kapatılmasını ve kapalı alanlarda kitlesel toplantıların önlenmesini önerdi ve bugün okulların kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi. Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.

"BİLİM İNSANLARININ AÇIKLAMALARINI CİDDİYE ALIN"

Naftempoiriki gazetesinde yer alan habere göre Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, adanın yerel televizyon kanalı Volcano TV'ye verdiği demeçte, "Bu depremler Richter ölçeğine göre 4,5'e kadar ulaşıyor, bilim insanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve çok büyük bir deprem öngörmüyorlar. Çünkü fayın yüklenmesi uzun yıllar alıyor" açıklamasını yaptı. Ada halkına ve sakinlerine, "abartılı başlıklar taşıyan yayınlara" aldanmamaları, sadece bilim insanlarının geçerli güncellemelerini dikkate almaları çağrısında bulundu . Habere göre sismik aktivite Kiklad Adaları bölgesinde sürekli olurken, en fazla deprem Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedildi.

Kurtarma ekipleri Santorini'ye ulaşırken, çadırlar da kuruldu. Çadırlar, her türlü olasılığa karşı hazır bekleyen ekiplerin sadece konaklama ve operasyonel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeye ve haksız paniğe yol açabilecek asılsız haberlerin yayılmasından kaçınmaya çağırdı. Vatandaşların kapalı alanlarda toplanmamaları ve metruk binalara yaklaşmamaları isteniyor. Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, ERT'ye yaptığı açıklamada, bölgede "oldukça önemli fayların" bulunduğunu belirterek, güçlü bir deprem olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

"VOLKANLARDAN BAHSETTİĞİMİZDE İSE..."

Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimis Lekkas ise sismik aktivitenin volkanik alanla ilgili olmadığını vurguladı. Volkanoloji doktoru Stavros Meletlidis, Naftemporiki TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda gördüğümüz şey, Anydros havzasında yoğunlaşan bazı depremler ve bunlar yanardağdan oldukça uzaktalar" dedi. Ancak şunu da ekledi: "Volkanlardan bahsettiğimizde depremlerin çoğunlukla yatay hareket ettiğini, merkez üslerinin 10 ile 20 kilometre hareket edebildiğini bilmeliyiz. Bunlar içinde yaşadığımız uzay ve zamanla hiçbir ilgisi olmayan, yüz binlerce yıl önce başlamış jeolojik olaylardır. Bizim için saniyelerle ölçülen bir depremden bahsetmek kolay olsa da bunlar zaman içinde çok daha uzun süren olaylardır." Şu anda hiç kimsenin bunun bir etkisi olup olmayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini belirten Meletlidis, "Orada bir fay var ama bunun diğer fayları harekete geçirip geçirmeyeceğini veya bu depremlerin Santorini adasına doğru geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz" diye konuştu.