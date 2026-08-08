BBC bir telefon defteriyle Esad'ın istihbarat şefine nasıl ulaştı?

Suriye'nin başkenti Şam'da terk edilmiş lüks bir apartmanda, askeri üniformalı silahlı adamlar, marka kıyafetleri ve belgeleri karıştırıyordu. Salonun zeminine, pırıl pırıl kristal avizenin altına, aynı ince yapılı adamın farklı ortamlarda çekilmiş düzinelerce fotoğrafı dağılmıştı. Masasında otururken, hatta karda oynarken bile. Devrik diktatör Beşar Esad'ın elini sıkarken sıcak bir şekilde gülümsediği aynı görselin birden fazla baskısı da vardı.Hemen tanınacak biri değildi ancak yakında yığılmış altın madalyalar ve yaldızlı sertifikaların üzerinde Hussam Luka yazılıydı."Örümcek" diye bilinen Luka, Esad'ın en önemli adamlarından biriydi ve vahşet ve sistematik işkenceleri organize etmekle suçlanıyordu. İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

Luka Suriye'nin en güçlü sivil istihbarat teşkilatının başı olarak, ülkenin en çok korkulan isimlerinden biriydi. Ancak faaliyetlerinin büyük bir bölümünü perde arkasından yürütüyordu.Rejimdeki diğerleri gibi Luka da, Esad'ın devrilmesinin ardından Aralık 2024'te adeta bir gecede ortadan kayboldu ve ardında cevapsız sorular ve birçok kişinin asla gerçekleşmeyeceğinden korktuğu adalet isteklerini bıraktı.Esad'ın düşüşünden günler sonra, dairesinde isyancıların nereye gitmiş olabileceğine dair ipuçlarını aramalarını izledik.

Salonun köşesinde, masanın üzerinde, sıradan görünen bir defter duruyordu.İçeride, karalanmış mavi el yazısıyla, dükkan sahiplerinden ve doktorlardan, askeri yetkililere ve Luka soyadını taşıyan kişilere kadar düzinelerce isim bulduk.Bu bağlantılar Örümcek ve suçları hakkında daha fazla bilgi edinmemize, hatta bulmamıza yardımcı olabilir miydi?Gizemli duvar yazısı Bir zamanlar Luka'nın telefon numarasından kaçınmak zordu. Suriye iç savaşının ilk günlerinde, Humus şehrinin merkezindeki duvarlara sprey boyayla yazılmıştı.Çatışma, Esad'ın 2011'de demokrasi yanlısı ayaklanmayı acımasızca bastırmasıyla başladı. Savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybetti.Luka, Esad'ın başlıca istihbarat teşkilatlarından biri olan Siyasi Güvenlik Müdürlüğü'nün yerel bölge başkanıydı ve kendisine şehri isyancılardan geri alma görevi verilmişti.O dönemde Humus'taki isyancıların kontrolündeki bölgeler hükümet tarafından kuşatma altındaydı ve kuşatma altındakiler yiyecek ve ilaca erişmekte zorlanıyordu. Eski isyancı savaşçı Motaz el-Zeydi de dahil birçok kişi bize fare yemeye başladıklarını anlattı.El-Zeydi, Luka'nın adının ve telefon numarasının mahallesindeki bir duvarda göründüğünü hatırlıyor ve çatışmalardan kaçmak isteyenlerin güvenli geçiş için bu numarayı arayabilecekleri mesajının yayılmaya başladığını söylüyor.Bazılarının Luka tarafından şehirden güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin verildiği düşünülüyor, ancak El-Zaydi de dahil olmak üzere konuştuğumuz birkaç kişiye göre, numarayı arayan diğerlerinden bir daha haber alınamadı.Birçoğu, Luka'nın geniş müttefik ve muhbir ağı nedeniyle "Örümcek" dediklerini, bu ağda isyancı grupların içine sızmış isimler de olduğunu söyledi. Humus sakinleri bize "Her yerdeydi" dedi. El-Zeydi, Luka'yı "şeytani bir dahi" ve "kurnaz bir adam" diye tanımladı.Ancak birçok kişinin savına göre, şehirdeki en vahim eylemi, ABD'nin kendisine yaptırım uygularken belirttiği gibi, Çocuk Katliamı olarak bilinen Ramazan Bayramı Katliamı'na karıştığı iddiası.Katliam Eylül 2015'te Kurban Bayramı bayramıydı ve Muhammed Towakatli'nin yedi yaşındaki oğlu Wael, El-Waer mahallesinde kurduğu parkta bahçe işleriyle uğraşıyordu.17: 10'da, elektrik kesintisi başladıktan hemen sonra, Muhammed grevin başladığını hatırlıyor.Muhammed, bu yılın başlarında, şimdi fidan sıralarıyla dolu olan parkta dolaşırken, öldürülen çocukların isimlerini ve o sırada oynadıkları oyunları hatırlıyor. Wael'in cesedi de dahil, cesetlerini bulduğu yerleri işaret ediyor.

"Küçücük çocuklardı," diyor gözlerinde yaşlarla. "Buradaki toprak kanla kıpkırmızıya boyanmıştı."Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre, 17'si çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere 28 kişi öldürüldü.Suriyeli bir aktivist gruba ve o dönemdeki muhalif yanlısı bir gazeteye göre, Luka o gün bölgedeki hedeflerin belirlenmesinden sorumluydu.Humus'ta yaptıkları sonrası terfi aldı ve hükümetin çöküşü sırasında Genel Güvenlik Müdürlüğü (GSD) istihbarat teşkilatının başına geçerek ülkenin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.Hükümet güvenlik güçleri, muhalif savaşçılardan, gazetecilerden, doktorlardan veya insan hakları aktivistlerinden, Esad hükümetine herhangi bir şekilde karşı çıktığı düşünülen kişilere kadar herkesi hedef alabiliyordu.Tutuklananlar, Şam'daki Sednaya da dahil Suriye'nin siyasi hapishanelerinde tutuldu. Sednaya, o kadar kötü şöhretli bir yerdi ki "insan mezbahası" olarak anılıyordu. Orada hapsedilenlerin çoğu bir daha asla görülmedi.GSD'nin başkanı olarak Luka, Suriye'nin gözaltı politikaları üzerinde stratejik kontrole sahipti ve personeli Sednaya'ya giden ve gelen temasları izliyordu.Suriye toplumunda sosyal medyada eski üst düzey yetkililerin hesap vermesi yönünde yaygın çağrılar yapılıyor. Bazıları da yeni Suriye hükümetinin bu kişileri adalete teslim etmek için yeterince çaba göstermediğini söylüyor.Suriye Başsavcısı Hassan al-Turba, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin Luka aleyhine "kasıtlı cinayet, işkence ve işkence sonucu ölüm" suçlamasıyla dava açtığını söyledi."Yurt içinde bir tutuklama emri çıkarıldı ve bunu uluslararası alanda da çıkarmak için çalışıyoruz" diyor ve yönetimin Luka ve kayıp diğer üst düzey rejim yetkililerinin yerini tespit etmek ve iadelerini sağlamak için çalıştığını ekliyor.Oğlunun ölümünün acısını yaşamaya devam eden Muhammed, BBC'ye yaptığı açıklamada, Luka'nın diğer üst düzey rejim yetkilileriyle birlikte Suriye'ye gönderilip idam edilmesini istediğini söylüyor."İnsanlara benziyorlar ama içlerinde hiç insanlık yok" diyor.Luka'yı aramak Luka'nın dairesinde bulduğumuz defterin her sayfasının fotoğrafını çekmiştik ve Londra'ya döndükten sonra, rejime yakın birçok kişinin kaçmış veya saklanmış olabileceğinin biliyorduk. 155 numarasının her birini denemeye başladık. Elli bir numaranın aktif olduğu görüldü.Ardından, askeri komutanlardan ve akrabalardan başlayarak, Luka için görünen önem sırasına göre bunları tekrar aradık.Bütün aramalar başarısız oldu. Cevap veren herkes, kim olduğumuzu ve ne istediğimizi açıkladığımızda telefonu kapattı ya da Luka'yı veya ailesini tanımadıklarını, hatta defterde adı geçen kişiler olmadıklarını iddia etti.

Dolayısıyla, Luka'nın kuruluşu yönettiği dönemde kendi adı da GSD'nin arananlar listesinde yer alan bir BBC muhabiri, deneme yapmak için bizzat Suriye'ye gitti.Telefon rehberinde kayıtlı olanların çoğu doktordu, bu yüzden muhabirimiz onlarla tanışmak için bazılarından randevu almaya başladı.Halep'teki bir doktor, Luka'yı tedavi ettiğini isteksizce kabul etti ancak daha sonra muhabirimizi uzaklaştırdı ve muayene ücretini iade etti.Muhabirimiz daha sonra telefon rehberinden bu kez Şam'da bulunan başka bir doktordan randevu aldı. Bu doktor, bir zamanlar Luka'nın annesine Rusya'ya yaptığı tıbbi bir seyahatte eşlik ettiğini açıkladı ama bize daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Sadece Luka'nın kızlarından birine ait bir eczaneye yönlendirdi.Kent sakinleri, onun da Aralık 2024'ten beri görülmediğini söyledi.Aylar boyunca Luka'yı aradık ama bulamadık.Ve sonra ilk atılımımızı gerçekleştirdik.Defterde adı geçenlerden birini tekrar aradığımızda sonunda telefona cevap verdi.Bize Luka'nın apartmanının bekçisi olduğunu söyledi ve sonunda bize Luka'nın kişisel koruması olduğunu söylediği birinin numarasını vermeyi kabul etti. Bu kişiye Mahmud adını verdik.Mahmud'la röportaj ayarlamak haftalar sürdü. Görüşme planlanıyordu ama gelmiyordu ya da muhabirimizin çok riskli bulduğu araba veya daire gibi özel bir yerde görüşme talep ediyordu.Sonunda bir gece, gece yarısından hemen önce bir otelde buluştular. Geniş omuzlu ve heybetli bir yapıya sahip Mahmud, konuşmadan önce her cevabı dikkatlice düşünüyor gibiydi.Mahmud, rejimin düşüşü sırasında Luka'nın kendisini geride bırakmasından dolayı kızgın olduğunu söyledi. Mahmud Aralık 2024'te Esad'ın iktidarının çöküşün eşiğinde olduğu ve isyancıların başkente doğru ilerlediği haberi yayılınca, Luka'nın Şam'ı savunmak için kalacağını söylediğini anlattı. Ancak ertesi sabahın erken saatlerinde Luka, ofis kasasından büyük miktarda parayı da alarak ortadan kaybolduğunu anlattı. Mahmud, Luka veya ailesine ait herhangi bir iletişim bilgisini paylaşmayı reddetti, ancak bize Luka'nın şoförünün numarasını verdi. Ona göre bu şoför, eski istihbarat şefini o gece başkentten çıkarmıştı.Bu adama ulaşmak daha da zor oldu.Telefonu açtığında sesi gergin ve titrek çıktı. Sürekli sadece şoför olduğunu ve Luka'nın faaliyetlerinden haberi olmadığını ısrarla belirtti. Bize verdiği randevulara hiç gelmedi ve sonunda telefonlara cevap vermeyi kesti.Luka'nın olası kaçış yollarına yöneldik. Bunlar arasında İran destekli Hizbullah örgütünün etkin olduğu komşu Lübnan da vardı.Lübnan hükümetindeki üst düzey bir kaynak bize, Luka'nın Rusya'ya uçmadan önce "geçerli bir Rus pasaportu ancak farklı bir isimle" Lübnan'dan geçtiğini anladığını söyledi.Luka'nın rehberinde adı geçen ancak artık çalışmayan bir numaradan ulaşılabilen, şu anda Lübnan'da yaşayan bir adam bulmayı başardık. Bu kişi, Esad rejimiyle yakın ilişkisi nedeniyle yeni Suriye hükümeti tarafından arananlardan biri.Kimliğini açıklayamadığımız bu adam, Luka'nın telefon numarasının kendisinde olduğunu söyledi.Numarayı gördük ve Rusya ülke koduna sahip olduğunu fark ettik.Rusya, Esad rejiminin en önemli destekçilerinden biriydi ve Esad, düşüşünden sonraki günlerde oraya kaçtığını doğrulayan bir açıklama yayınladı. Yakın çevresindeki birçok kişinin de onu takip ettiği düşünülüyor.Luka'nın Şam'daki dairesinde Moskova ile de güçlü bağları olduğuna dair ipuçları bulmuştuk. Rusya'nın dış istihbarat servisinden aldığı ödüller ve hatta üst düzey bir Rus yetkiliden kendisine gönderilmiş bir Yeni Yıl kartı.Şimdi, ona ait Rus telefon numarası, tahmin ettiğimiz gibi Rusya'da olduğuna dair nihayet kanıt bulduğumuz anlamına geliyordu.Telefon görüşmesi Bu numaranın gerçekten Luka'ya ait olup olmadığını doğrulamak istedik.Birkaç gün sonra, biz de orada bulunurken, adam, Hussam Luka olduğunu söylediği kişiyi hoparlöre almayı ve soruşturmamız sırasında topladığımız bilgilere dayanarak yalnızca Luka'nın cevabını bilebileceğine inandığımız soruları sormayı kabul etti.Telefonun diğer ucundaki ses şaşkın gibiydi ama soruları anında ve doğru bir şekilde yanıtladı.Fakat bizimle doğrudan konuşmayı reddetti.Ancak daha sonra irtibat kurduğumuz kişi Luka'yı tekrar aramayı ve röportaj yapmamıza izin vermeyi kabul etti.Aynı ses cevap verdi ve kendimizi tanıttık, eski rejim yetkilisi tarafından işlenen katliamlar ve işkencelerle ilgili ciddi iddialar hakkında sorularımız olduğunu açıkladık.Luka "Şu anki durumumda telefonda konuşarak hiçbir risk alamam" dedi. Sesi endişeliydi.Rusya'nın konuşmasını engelleyip engellemediği sorulduğunda Luka, "Konuşamıyorum. Açıklama yapamıyorum. Anlamanız gerekiyor" dedi.Rusya dışında bizimle görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda, "Zor" cevabını verdi.Ardından telefonu kapattı.Daha sonra, yine Luka'ya ait olduğu söylenen ikinci bir numara daha elde ettik. Bu numara bu kez Suriye'de kayıtlıydı ve Luka'nın hala kullandığı anlaşılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla bağlantılıydı.BBC, Luka'yı bir gün içinde Rusya'nın başkenti Moskova'nın banliyölerindeki iki bölgede bulmayı başardı.Bu yerler, Esad'ın Rusya'daki yaşadığı söylenen lüks yaşamdan ve Luka'nın bir zamanlar Suriye'de sürdürdüğü hayattan oldukça farklı görünüyordu.Esad'ın adamlarının uluslararası gazetecilerden ve polisten korunduğu Rusya'da kendisiyle şahsen görüşmenin mümkün olmadığını biliyorduk, bu yüzden iddialarımızı bir kez daha telefonla iletmeyi denemeye karar verdik.Numarayı aradık ve yine aynı ses cevap verdi, hat cızırtılıydı.Kimin aradığını sordu ve BBC olduğunu öğrenince hemen telefonu kapattı.Kendisine yöneltilen çok sayıda iddiaya ilişkin yanıtını isteyen bir mesajı WhatsApp üzerinden gönderdik, ancak yanıt vermedi.Luka'nın Moskova'da olduğunun doğrulanması, Suriye'de adalet arayanlar için zor bir haber. Rusya'nın uzun süre desteklediği rejimin yetkililerini iade etmesi son derece düşük bir ihtimal.Rus hükümeti, Luka'nın orada bulunması veya iade talebini değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda BBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.Humus'a dönen Muhammed, Luka ve Esad rejiminin diğer üst düzey üyelerinin bir gün adalet karşısına çıkacakları umudundan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor.

"Rejim ve güvenlik aygıtıyla birlikte olan herkese kızgınım... Hepsi bize karşıydı," diyor."Wael henüz yedi yaşında bir çocuktu... Tek derdi oynamak ve eğlenmekti."Riam Dalati, Ghaith Solh ve Abigail Akerman'ın katkılarıyla Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .