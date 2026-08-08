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Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar

Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığını duyurdu.

TAM 15 TRANSFER BİRDEN 

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Gökhan Değirmenci, Mert Göckan, Jemal Tabidze, Denis Ravzan Radu, Cenk Şen, Benhur Keser, Taulant Seferi, Sinan Kurt, Mamadi Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Malik Hayvalı, Florent Hasani, Fethi Özer ve Daniel Moreno ile anlaşma sağlandı. Kulüp, akşam saatlerinde transfer yasağının kaldırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

bu metro holding patronu cinayetten ömür boyu hapse mahkum kaçak galip öztürk ün metrosumu

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