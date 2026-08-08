Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Burka giymeden dışarı çıkan, makyaj yapan ve parfüm kullanan genç bir kadın, başka bir kadının sert müdahalesiyle karşılaştı. Genç kadının kıyafetine ve görünümüne tepki gösteren kadın, yüzünü kapatmasını istedi.

GENÇ KADINI AZARLAYIP YÜZÜNÜ KAPATMASINI İSTEDİ

Görüntülerde, yüzünü peçeyle kapatan bir kadının genç kadının yanına gelerek sert şekilde konuştuğu görülüyor. Genç kadının burka giymemesine, makyaj yapmasına ve parfüm kullanmasına tepki gösteren kadın, yüzünü ve vücudunu daha fazla kapatmasını istedi.

Kadın sözlü uyarıyla yetinmeyerek genç kadının yüzüne ve kıyafetine de müdahale etti. Genç kadın ise yaşananlar sırasında geri çekilerek kıyafetini düzeltmeye ve kendisini korumaya çalıştı.

Kaynak: Haberler.com