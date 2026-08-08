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Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale Haber Videosunu İzle
Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale
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Burka giymeden dışarı çıktığı, makyaj yaptığı ve parfüm kullandığı gerekçesiyle genç bir kadına tepki gösteren peçeli kadın, yüzünü kapatmasını istedi ve kıyafetine müdahale etti. Görüntüler milyonlarca kez izlenirken, yaşananlar büyük tartışma yarattı.

Burka giymeden dışarı çıkan, makyaj yapan ve parfüm kullanan genç bir kadın, başka bir kadının sert müdahalesiyle karşılaştı. Genç kadının kıyafetine ve görünümüne tepki gösteren kadın, yüzünü kapatmasını istedi.

GENÇ KADINI AZARLAYIP YÜZÜNÜ KAPATMASINI İSTEDİ

Görüntülerde, yüzünü peçeyle kapatan bir kadının genç kadının yanına gelerek sert şekilde konuştuğu görülüyor. Genç kadının burka giymemesine, makyaj yapmasına ve parfüm kullanmasına tepki gösteren kadın, yüzünü ve vücudunu daha fazla kapatmasını istedi.

Kadın sözlü uyarıyla yetinmeyerek genç kadının yüzüne ve kıyafetine de müdahale etti. Genç kadın ise yaşananlar sırasında geri çekilerek kıyafetini düzeltmeye ve kendisini korumaya çalıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEmrah Aydin:

haber değerini geçtim, bir de olayın nerede geçtiğini yazsaydınız bari. Türkiye ise tepkimizi gösterelim ama afganistan vb bir yerse bizene diyebilelim. bir gün dünyanın her yerinde herkesin özgürce yaşaması umuduyla (aşırıya kaçmadan, limitleri zorlamadan)

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Hani dinde zorlama yoktu

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Indirilmis dini yasatmiyorlar, zevklwrine gore uydurulmus dini zoraki yasatiyorlar...yazik

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Haber YorumlarıVeysel Olmuş:

Dine girmede zorlama yoktur.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarımuhammedbayrm@gmail.com:

dinde zorlama kendi din kardeşine yakınına karşı belirli seviyede vardir dinde zorlama başka dinden birini zorla müslüman yapamazsın manasında yoktur ..tabiki dini yaşamak ve yaşatmak için aynı din mensubu kişilere özellikle yakınlarına ailene tavsiye hatta birazda zorlama yapılabilir

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Haber YorumlarıYusuf null:

kıskanç olmayan tek canlı domuzdur

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Haber YorumlarıTM ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ:

HANGİ ÜLKEDE YAŞANMIŞ...BU TAMAMEN PROVAKATİF HABER

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Haber Yorumlarıduygukirkpulat:

hep kadın kadına yapıyor herşeyi ne yazık…

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