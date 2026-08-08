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Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin paylaşımını beğenirken, TRT Spor'un haberine göre bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi.

  • Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi hesabındaki bir paylaşımı beğendi ve transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple adı anılıyor.
  • TRT Spor'a göre Lukaku, Fenerbahçe'ye önerildi ve 32 yaşındaki santrforun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
  • Lukaku, geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı; Napoli formasıyla 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşımı beğendi. Transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı golcünün bu hamlesi, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

BİR KEZ DAHA FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Trt Spor'un haberine göre Romelu Lukaku, bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. Haberde 32 yaşındaki santrforun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ve transfer ihtimalinin masadaki seçeneklerden biri olduğu aktarıldı.

SEZONU SAKATLIKLARLA GEÇİRDİ

Lukaku, geride kalan sezonda yaşadığı uyluk ve kalça sakatlıkları nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Belçikalı futbolcu, Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

CİHAN KAMER SANTRFOR TRANSFERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar devam ederken Cihan Kamer de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kamer, forvet transferinin play-off'a yetişeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek."

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Tasti:

baska adammi yok ne olacagi belirsiz adami aliyorsunuz

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Haber YorumlarıCemil Arslan:

Adı geçen o kadar oyuncu içinde en kötüsü bu lütfen bunu almayın ya

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Haber YorumlarıAhmet null:

Galatasaray bunları iyi korkuttu ama tüm tuşlara basarak şampiyon olunmaz

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Haber YorumlarıN null:

sakınnnnnn

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