Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre menajerler, yıldız santrforu Atletico Madrid'e önerirken Diego Simeone'nin de transferi istediği belirtildi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ruben Uria'nın haberine göre menajerler, 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Atletico Madrid'e önerdi. Osimhen'in transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü.
SIMEONE OSIMHEN'İ İSTİYOR
Haberde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Osimhen ise her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini belirtiyor. İki kulüp arasında resmi bir teklif veya görüşme yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Victor Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol ve 16 asist üreterek toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.