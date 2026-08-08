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Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt Haber Videosunu İzle
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'daki park açılışının ardından çocukları için iş isteyen bir kadınla Kürtçe sohbet etti. Şimşek, "Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında buralarda yeni fabrikalar da açıldığında gençler iş bulabilecek" dedi.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesini ziyaret ederek İluh Parkı'nın devamı niteliğindeki parkın açılışına katıldı.
  • Şimşek, kendisinden çocukları için iş isteyen bir kadına Kürtçe yanıt verdi ve Batman'daki fabrikalarda iş bulunabileceğini, yeni fabrikalar açıldığında gençlerin iş bulabileceğini söyledi.
  • Şimşek, Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası olduğunu ve Batman Belediyesi ile Valiliğinin bir hizmet bürosuna dönüştüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam geldiği Batman'da ilk olarak Gercüş ilçesini ziyaret etti. Şimşek daha sonra kent merkezinde İluh Parkı'nın devamı niteliğindeki parkın açılışına katıldı.

Bakan Şimşek'e programında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü eşlik etti.

Açılış öncesinde konuşan Şimşek, İluh Deresi çevresinde gerçekleştirilen dönüşüme dikkat çekerek bölgede yaşayan vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

"BATMAN'DA MUAZZAM BİR HİZMET FIRTINASI VAR"

İluh Deresi'nin ıslah edilmesinin yanı sıra çevresinde yaşam kalitesini artıracak alanların oluşturulduğunu belirten Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp ve ekibine teşekkür etti.

Şimşek, "Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası var. Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı muhteşem gerçekten ve bunlar tesadüf değil. Batman Belediyesi, Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizlerin hepimizin maksadı milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hep hareket ettik" dedi.

VATANDAŞLA KÜRTÇE SOHBET ETTİ

Parkın açılışının ardından vatandaşlarla selamlaşan Bakan Şimşek ile bir kadın arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Kadın, Şimşek'e parkta tuvalet yapılması yönündeki talebini iletirken çocuklarının iş bulamadığını da anlattı. Kadının sözlerini dinleyen Şimşek, kendisine Kürtçe yanıt verdi.

"YENİ FABRİKALAR AÇILDIĞINDA GENÇLER İŞ BULABİLECEK"

Kadının çocukları için iş talebine karşılık veren Şimşek, Batman'daki fabrikalara işaret ederek, "Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında buralarda yeni fabrikalar da açıldığında gençler iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.

Şimşek ile vatandaş arasındaki Kürtçe sohbet, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalil:

Ablada tam adamından iş istemiş milletin bir lokma ekmeğine göz dikmiş adamdan işmi istenilir

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bizs oy verin swbeb memelekette fabrika cok yenileride acikirsa genclerimiz is bulacak dedik biz buyuz bu sozu bizden baska kimsw soyleyemez bakin nasilda soyledik bunu kimse soyleyemez soylerse ak parti soyler bu kafaya yillarca oy verdiniz

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

tereyağından kıl çekmiş bir taşla iki kuş vurmuş , sonuç olarak çocuğa iş bulmuşmu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence bulmuştur. Hemşericilik olmalı.

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Dürüstlük abidesi mehmet şimşek gözlerim yaşardı.

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Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

Aynı ülkede yaşıyoruz, Bizim niye haberimiz yok…..

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