Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Bir süredir proje üzerinde çalışan TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan anlaşmanın ardından Fantezi Lig'i gelecek hafta kamuoyuna duyuracak.

Sistemin ana amaçlarından birinin kulüplere gelir sağlamak olduğu, aynı zamanda taraftarların farklı takımlardaki oyuncuları kendi kadrolarına dahil edebilmesiyle fanatizmin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

İSTEDİĞİN FUTBOLCUYU KADROYA KATABİLECEKSİN

Katılımcılar, kendilerine verilen belirli bir bütçe doğrultusunda Süper Lig'deki futbolculardan kadro oluşturabilecek. Böylece bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı bir futbolcuyu, Beşiktaş taraftarı ise Trabzonspor'dan Muhammed Salah'ı kendi takımında oynatabilecek.

GOL VE ASİST PUAN KAZANDIRACAK

Futbolcuların gerçek maçlardaki performansları Fantezi Lig'deki puanları doğrudan etkileyecek. Gol atan, asist yapan ve forma giyen futbolcular artı puan kazandırırken; gol yiyen kaleciler, kendi kalesine gol atanlar ve sarı ya da kırmızı kart gören oyuncular eksi puan getirecek.

ŞAMPİYONA OTOMOBİL

Organizasyonda haftanın, ayın ve sezonun en başarılı katılımcıları için ödüller verilecek. Sezonu birinci sırada tamamlayan katılımcı ise otomobil kazanacak. TFF yetkililerinin otomobilin markası ve Fantezi Lig'in sponsorluğu konusunda çeşitli firmalarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.