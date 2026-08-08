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Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba
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Türkiye Futbol Federasyonu, herkesin katılabileceği "Fantezi Lig" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Taraftarların Süper Lig'deki futbolculardan kendi takımlarını oluşturacağı sistemde haftalık ve aylık ödüllerin yanı sıra sezonu birinci tamamlayan kişiye otomobil verilecek.

  • TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile anlaşmanın ardından Fantezi Lig'i gelecek hafta kamuoyuna duyuracak.
  • Katılımcılar belirli bir bütçeyle Süper Lig futbolcularından kadro oluşturacak; gol, asist ve forma giyme artı puan, gol yeme, kendi kalesine gol atma ve kartlar eksi puan getirecek.
  • Sezonu birinci bitiren katılımcı otomobil kazanacak; TFF, otomobil markası ve sponsorluk için çeşitli firmalarla görüşmelerini sürdürüyor.

Bir süredir proje üzerinde çalışan TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan anlaşmanın ardından Fantezi Lig'i gelecek hafta kamuoyuna duyuracak.

Sistemin ana amaçlarından birinin kulüplere gelir sağlamak olduğu, aynı zamanda taraftarların farklı takımlardaki oyuncuları kendi kadrolarına dahil edebilmesiyle fanatizmin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

İSTEDİĞİN FUTBOLCUYU KADROYA KATABİLECEKSİN

Katılımcılar, kendilerine verilen belirli bir bütçe doğrultusunda Süper Lig'deki futbolculardan kadro oluşturabilecek. Böylece bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı bir futbolcuyu, Beşiktaş taraftarı ise Trabzonspor'dan Muhammed Salah'ı kendi takımında oynatabilecek.

GOL VE ASİST PUAN KAZANDIRACAK

Futbolcuların gerçek maçlardaki performansları Fantezi Lig'deki puanları doğrudan etkileyecek. Gol atan, asist yapan ve forma giyen futbolcular artı puan kazandırırken; gol yiyen kaleciler, kendi kalesine gol atanlar ve sarı ya da kırmızı kart gören oyuncular eksi puan getirecek.

ŞAMPİYONA OTOMOBİL

Organizasyonda haftanın, ayın ve sezonun en başarılı katılımcıları için ödüller verilecek. Sezonu birinci sırada tamamlayan katılımcı ise otomobil kazanacak. TFF yetkililerinin otomobilin markası ve Fantezi Lig'in sponsorluğu konusunda çeşitli firmalarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRecep Ozkan:

yürü git senin başka işin yokmu sen önce milli takımı düzelt

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yazılımda kendi tanıdığını birinci yapmak zor değildir.

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

BF9 MÜJDE... NANNEN İLE YAŞADIKLARIMIZI O LİGDE SERGİLERİZ PARAYA PARA DEMEZSİN... ZEPEVENK GURMANCİ BF9

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Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

güzel

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