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Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük Haber Videosunu İzle
Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük
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Batman'ın Sason ilçesinde görülen yaklaşık 20 santimetre bacak ve antenlere sahip büyük etçil çekirge, vatandaşları hayrete düşürdü. Bu yıl sayılarının arttığı belirtilen çekirgeler, cep telefonuyla kaydedildi.

Batman'ın Sason ilçesinde görüntülenen büyük cüsseli etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, büyük çekirgelerin her yıl görüldüğünü ancak bu yıl sayılarının daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle çekirgenin iri gövdesi ile uzun bacak ve antenlerinin dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, bacakları ve antenlerinin yaklaşık 20 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Doğada karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, ilk kez bu kadar büyük bir örnek gördüklerini dile getirirken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Büyük cüssesiyle görenleri şaşırtan çekirge, vatandaşların merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tarımınds bitirecek etkenlerden kokarcadan hemen sonra çekirge istilası. Hiç bir mücadele yok. Ankara da pencereler açık şu na maul ve hergün evin için ebir iki tane o boyutta olmasada giriyorlar. Ayrıca kokarca böcdğine alıştık. Bundan 10 yıl önce Artvin üzerinden kokarca böeüi giriyor derlerkwn kimse kaale almıyordu. Burası Ankara, her yer istila altında.

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Haber YorumlarıTrabzonlu oflu:

yaw ne ilki cocukluğumuzda hep varlardı

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