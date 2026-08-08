Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Batman'ın Sason ilçesinde görüntülenen büyük cüsseli etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, büyük çekirgelerin her yıl görüldüğünü ancak bu yıl sayılarının daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle çekirgenin iri gövdesi ile uzun bacak ve antenlerinin dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, bacakları ve antenlerinin yaklaşık 20 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Doğada karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, ilk kez bu kadar büyük bir örnek gördüklerini dile getirirken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Büyük cüssesiyle görenleri şaşırtan çekirge, vatandaşların merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı