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İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
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Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan Can Uzun'un transferi için Eintracht Frankfurt ile pazarlıklarını sürdürüyor. Alman ekibinin başlangıçta 60 milyon euro istediği milli futbolcu için taraflar arasındaki farkın 5 milyon euro seviyesine kadar gerilediği belirtildi.

  • Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki milli futbolcusu Can Uzun'un transferinde anlaşmaya yaklaştı; Frankfurt bonservis beklentisini 60 milyon eurodan 45 milyon euroya düşürdü.
  • Galatasaray'ın Can Uzun için son teklifi 35 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euroluk bonuslardan oluşan 40 milyon euro; taraflar arasındaki fark yaklaşık 5 milyon euroya geriledi.
  • Can Uzun, Galatasaray'a transfer olmak istediğini ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Frankfurt yönetimine iletti.

Galatasaray, 20 yaşındaki Can Uzun'un transferinde önemli mesafe katetti. Eintracht Frankfurt'un görüşmelere 60 milyon euroluk bonservis talebiyle başladığı, pazarlıkların ardından beklentisini 45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların transfer için çıkabileceği en yüksek rakamı 40 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı.  Galatasaray'ın son teklifinin 35 milyon euro garanti ücret ve gerçekleşmesi kolay 5 milyon euroluk bonuslardan oluştuğu kaydedildi. Taraflar arasındaki farkın yaklaşık 5 milyon euroya gerilediği, anlaşmayı kolaylaştırmak için sonraki satıştan pay seçeneğinin de masaya gelebileceği belirtildi.

CAN UZUN GALATASARAY'I İSTİYOR

Can Uzun'un da Galatasaray'a transfer olmaya istekli olduğu ifade edildi. Daha önce Okan Buruk ile telefonda görüşen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Frankfurt yönetimine ilettiği aktarıldı.

Galatasaray'ın U23 kontenjanına uygun forvet ve stoper arayışları da sürerken, yönetimin öncelikli olarak Can Uzun transferini sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

bu adam fiyasko çıkacak ve paralar boşa gidecek görürsünüz.

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