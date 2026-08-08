İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray, 20 yaşındaki Can Uzun'un transferinde önemli mesafe katetti. Eintracht Frankfurt'un görüşmelere 60 milyon euroluk bonservis talebiyle başladığı, pazarlıkların ardından beklentisini 45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların transfer için çıkabileceği en yüksek rakamı 40 milyon euro olarak belirlediği aktarıldı. Galatasaray'ın son teklifinin 35 milyon euro garanti ücret ve gerçekleşmesi kolay 5 milyon euroluk bonuslardan oluştuğu kaydedildi. Taraflar arasındaki farkın yaklaşık 5 milyon euroya gerilediği, anlaşmayı kolaylaştırmak için sonraki satıştan pay seçeneğinin de masaya gelebileceği belirtildi.

CAN UZUN GALATASARAY'I İSTİYOR

Can Uzun'un da Galatasaray'a transfer olmaya istekli olduğu ifade edildi. Daha önce Okan Buruk ile telefonda görüşen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Frankfurt yönetimine ilettiği aktarıldı.

Galatasaray'ın U23 kontenjanına uygun forvet ve stoper arayışları da sürerken, yönetimin öncelikli olarak Can Uzun transferini sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.