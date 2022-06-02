ABD'deki büyük çaplı perakende hırsızlığına bir Türk kızı da karıştı - Haberler

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini duyurdu. Polis ve Başsavcılık tarafından 3 yıl boyunca yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilen çete üyeleri arasında Akasya Yaşaroğlu (26) adlı bir Türk vatandaşı bulunuyor.

New York polisi ve New York Baş Savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon sonunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay'den satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığını duyurdu. Savcılık iddianamesinde Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun da ismi yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya