Cavit Çağlar kimdir? Cavit Çağlar hayatı ve biyografisi! Cavit Çağlar kaç yaşında, nereli?

Cavit Çağlar kimdir? sorusu Olay TV ile birlikte sıkça gündemde. Türk siyasetinde, sporunda önemli bir yere sahip olan Cavit Çağlar kimdir? İş adamı kimliği ile tanınan Cavit Çağlar'ın bilinmeyen yönlerini sizler için hazırladık. İşte Cavit Çağlar hakkında merak edilenler...

CAVİT ÇAĞLAR KİMDİR?

Cavit Çağlar, 1944 yılında Yunanistan'da dünyaya gelmiş, 76 yaşındadır. Türk işadamı, siyasetçi ve Spor yöneticisi ve Bursaspor Kulübü'nün 10. başkanıdır. Nergis Holding'in sahibidir. Bursa'da yayın yapan Olay TV ve Olay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Olay Gazetesi ve 90.5 Olay FM radyolarının da sahibidir.

Lise mezunudur. XVIII., XIX.ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ayrıca Mesut Yılmaz'a hakaret edip açılan davayı kaybetmesiyle ve mahkeme sonunda kefalet ödemeye mahkûm edilmesiyle bilinmektedir. Olayın ardından Çağlar aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Parası ile değil mi, bir daha öderim.

Cavit Çağlar, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi olup, geçmiş dönemlerde derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da üstlenmiştir.

Politika öncesi hayatı

1944'te Yunanistan Gümülcine doğumlu olan Cavit Çağlar'ın ailesi 1946 senesinde Türkiye'ye kaçıp Akhisar'a yerleşmiştir. Maddi sıkıntı yüzünden benzincide çalışıp, araba camı sildiğini söylemiştir. Babası 1961 senesinde veremden vefat eden Cavit Çağlar, liseyi bitirdikten sonra 1963 senesinde ailesi ile İstanbul'a taşındı ve Cavit Cağlar Mahmutpaşa'da dayısının ayarladığı bir işte tezgâhtarlık yaparak işe başladı. Dönemin zengin Musevi tüccarlarından tekstil mesleğini öğrendiğini ve Sultanhamam üniversitesinden mezun olduğunu söylemiştir fakat Aksiyon dergisinin Sultanhamam ile ilgili bir yazısında İstanbul'da kaldığı iki üç sene içinde İrfaniye Çarşısında astar sattığı belirtilmiştir.

1967'de babasından kalan 16 bin lirayı sermaye yaparak arkadaşı Sebahattin ile Bursa'da Uygun İpek isimli bir firma kurmuştur ve Yapı Kredi bankası AŞ'den 75 bin liralık ilk kredisini almıştır. Aynı sene Ankara'da askerlik yaparken dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'ın kendisini çok sevmesi sebebi ile süresiz izin kağıdı verdiğini ifade etmiştir.1968 senesinde Adalet Partisi Gençlik Kolları'na katılmıştır. 1970 senesinde 24 yaşında Nursal Hanım ile evlenip dayısı Şükrü Şankaya ile ortak olup kumaş ticaretine başlamıştır.[6]. Dayısı Şükrü Şankaya 1973-1974 sezonunda Bursaspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Çağlar'ın kendi deyimiyle yükselişe geçtiği dönem 1977-1980 Ecevit dönemidir, o dönem için, "Bana enflasyon zengini diyebilirsiniz" demiştir.

Dayısıyla birlikte Nergis Tekstil isimli şirketi 1979'da kurdu. 1983 yılında Yeşim Tekstil'i kurdular. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde 30 şirket ve 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronuydu. 10 Ocak 1982 senesinde Bursaspor başkanı olunca halk tarafından tanındı.

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cavit Çağlar'ı 1980 sonrasında siyaset yasağı altında bulunduğu bir dönemde Süleyman Demirel ile tanıştırır. Bu dönemde Cavit Çağlar'ın iddiasına göre Demirel'in işsiz kalan arkadaşlarına; sekiz bakana; .fabrikalarında iş vermiştir. Özal'ın Cavit Çağlar'a 1982'de siyasete katılma ve parti kurma teklifi götürdüğü iddia edilmiştir.ama Demirel onun siyaset dünyasına girmesini sağlamıştır ve sonraları manevi oğlu olarak anılmaya başlanmıştır.

1987'de Bursa'dan DYP milletvekilli seçildi fakat bu ANAP iktidarı döneminde sıkıntı yaşamıştır.

Güneş Taner'in ekonomiden sorumlu olduğu 80'ler döneminde dönemde Cavit Çağlar'ın şirketlerinin Ziraat Bankası'na olan kredi borcu büyümüştü. 1987 yılında 16 milyar 552 milyon Lira olan Aksoylar ve Nergis şirketlerinin borçları takibat sonucunda 1989 yılında 75 milyar 138 milyon Liraya çıkmıştı. Borç tutarı, bankanın uyguladığı birleşik faiz sonucunda 31 Aralık 1991 tarihinde 242 milyar 795 milyon liraya yükselmişti.[10] 25 Şubat 1988 tarihinde Çoşkun Ulusoy'un yönettiği Ziraat Bankası'na bir geri ödeme planı ile başvuran Cavit Çağlar reddedilmişti. 1991 senesine kadar Ziraat Bankası tarafından Çağlar ve şirketleri üzerine 50 adet ipotek ve haciz koyduruldu. Toplam 11 bankaya borcu olan Çağlar'ın ANAP iktidarı döneminde Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a 100 milyar lira kredi borcu vardı.

Bu dönemin Devlet Bakanı olan Güneş Taner 1989 senesinde kendisi için gazetelere "istersem 24 saatte işini bitiririm" demiştir. Cavit Çağlar 1988'de Demirel'e danıştıktan sonra Özal'a iş hayatındaki sıkıntılarını anlattığınıve Özal'ın ANAP'a katılmasını istediğini iddia etmiştir. Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben DYP iktidara geçince Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olmuştur.

Bakanlık Yılları ve Ziraat Bankası

"Demirel'in kara gün dostuyum, servetim ona feda olsun" diyen Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben kurulan hükûmette Demirel tarafından bakan yapılmıştır. 1991-1992 yıllarında Cavit Çağlar Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısında koalisyon ortağı Erdal İnönü'yü soluna oturturken, sağına da Cavit Çağlar'ı oturtmuştu.

Çağlar'ın Ziraat Bankası'na 399 milyar liralık borcunu 176 milyar liraya indirdiği iddialarının sonunda Adnan Kahveci "Kamu bankalarının Cavit Çağlar'a teslim edilmesi, ciğerin kediye emanetinin belgesidir" demiştir.

Çoşkun Ulusoy'un başkanlığındaki Ziraat Bankası ile anlaşarak 242 milyar Liranın üzerinde olan borcunu 169 milyar olarak hesaplayarak geri ödeme planı oluşturmuştur. Kredi borcu yıllık yüzde 50 basit faizli olarak 5 sene ertelenmiştir. Devlet tahvil faizlerinin yüzde 85-90 (yıllık birleşik faiz yüzde 116-125) olduğu bu dönemlerde yıllık yüzde 50 ve basit faiz uygulaması ile Cavit Çağlar'ın 5 yılda en az 125 milyar Lira sağladığı iddia edilmiştir.[15] Bu tarihe kadar Türkiye'de zora düşmüş hiçbir şirkete böyle bir uygulama yapılmamıştı, ve oysa Çağlar'ın şirketlerinden hiçbiri zora düşmemiş faaliyetlerini durdurmamış, işçi çıkartmamış, iflas veya konkordato işlemine başvuracak hale gelmemişlerdi.

Nisan 1993'te Ziraat Bankası'nın 1988'den beri Genel Müdürü olan Coşkun Ulusoy, kendisinin Çağlar dosyası için acilen mahkemeye verilmesini Demirel'den basın aracılığı ile talep etti. Fakat Süleyman Demirel "Kimden istiyor yargılanmayı? Ben mahkeme değilim ki! Bizden mahkemenin yapacağı iş istenmez." diyerek yanıt vererek bu sorumluluğun kendisinde olmadığını belirtmişti. 11 Haziran 1993 günü ANAP Genel Sekreter Yardımcısı ve İçel Milletvekili Rüşdü Kazım Yücelen, Devlet Bakanı Cavit Çağlar ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Çoşkun Ulusoy hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 13 Ocak 1994'te dosyanın kayıp olduğu oraya çıktı. Aynı gün başbakanlık seçimleri için İçişleri Bakanı İsmet Sezgin adaylığını açıkladı. Tansu Çiller, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Köksal Toptan ve Bedrettin Dalan aday olmuştu. Cavit Çağlar'ın ise adaylık için Süleyman Demirel'den izin isteyemediği konuşuluyordu. Çağlar ve bağlı olduğu Bursa delegasyonu grubu İsmet Sezgin'e destek verdi fakat 14 Haziran 1993 günü Çağlar'ın "siyasal rakibi" olarak nitelenen Tansu Çiller Başbakan oldu. Çiller'in başbakanlığında Cavit Çağlar'a bir bakanlık verilmedi ve kabine dışında kaldı.[20] Seçimler öncesi Mayıs ayının ilk haftasında DYP tarafından ARAŞ kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan bir ankete göre "Kim genel başkan olursa, DYP'ye karşı soğukluk duyup DYP'ye oy vermekte tereddüt edersiniz? Kim genel başkan olmamalıdır?" sorusunda %41,37 oranında Cavit Çağlar'ı seçmişti Ağustos ayında Cavit Çağlar erken seçime gidilmesi gerektiğini basınla paylaşmaya başladı. Güneş Taner'in Ekonomiden sorumlu bakanlığa getirilmesi ile de Cavit Çağlar milletvekilliğinden istifa etmiştir ve Bursa Bağımsız Milletvekili olmuştur.

1999-2001 Ekonomik Kriz ve hukuki davaların başlangıcı

Bursa Milletvekili Cavit Çağlar, Interbank'ı Merkez Bankası Mevduat Sigorta Fonu'na devretmesinin ardından fiili haciz işlemleri başlamıştı. 14 Ocak 1999 günü dönemin ekonomik krizinin de etkisiyle Etibank ve NTV hisselerini devretmiş ve ardından sahibi bulunduğu Interbank'a Mevduat Sigorta Fonu tarafından el konulmuştu. Bağımsız Milletvekili Bursalı iş adamı Cavit Çağlar hakkında Interbank'ın başvurusu üzerine 51 trilyon liralık (158.4 milyon dolar) rekor bir haciz kararı alınmıştı.

1999 Öcalan'ın Cavit Çağlar'ın uçağı ile yurt dışından getirilmesi

Bu süreç içerisinde 16 Mart 1999'da yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan Cavit Çağlar'ın üzerinde haciz bulunan uçağı ile yurt dışından getirilmiştir. Kendisine bunun nedeni sorulduğunda dönemin başbakanı Bülent Ecevit $200.000 ile en ucuz fiyatı Cavit Çağlar'ın verdiğini belirtecektir.

26 Mayıs 1999 tarihinde Hazine Müşteşarlığının hazırladığı bir rapor ile Cavit Çağlar'ın Interbank'ta yaptığı hukuki işlemler özetlendi. Interbank'a atanan genel müdür Kadir Günay Cavit Çağlar'ın Interbank adına aldığı paraların 1,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

17 Ağustos 1999 günü DSP-MHP-ANAP koalisyon hükûmetinin çıkardığı genel af kapsamından, rüşvet ve zimmet suçlarıyla ilgili 202. Maddesi ile banka boşaltmayı düzenleyen 503 ve 504. Maddelerin çıkartılmasına karar verildi. Anap lideri Mesut Yılmaz ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir sürpriz görüşme ile alınan karar sonucunda Cavit Çağlar af dışında kalmıştı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Nesim Malki cinayeti ile ilgili hazırladığı raporda Çağlar'ın Nesim Malki'nin öldürüldüğü 28 Kasım 1995 tarihinde kendisine dönemin kuru ile 368 milyon dolar borcu olduğu iddia edildi.

11 Kasım 1999 tarihinde İnterbank'ın yeni Genel Müdürü ve bankayı devlet adına yöneten Kadir Günay 10 ay süren araştırmasının sonuçlarını Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesine sundu. Çağlar ve İnterbank iddiaları ana başlıklar olarak şirketlerine açtığı geri dönmeyen krediler, NERGİS Grubu'na verdiği teminat mektupları, Grup şirketlerine verdiği gayri nakdi kredi, Şirketlere iştirak şeklinde aktarılan paralar, Korkmaz Yiğit'e verilen ve geri dönmeyen kredi, değişik gruplara verdiği batan kredi ve faizler olarak toplanmıştı. Interbank'a atanan genel müdür Kadir Günay 25 Aralık 1999 tarihinde basın yolu ile açıkça dava konusunda taciz edildiğini belirtti.

26 Ocak 2000 tarihinde İnterbank davasının görülmesine Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkeme Cavit Çağlar'ın yurt dışına çıkma yasağını kaldırarak eksik evrakların tamamlanması için 7 Mart'a devretti. Cavit Çağlar İnterbank borçlarını görüşmek için 4 Şubat 2000 tarihinde İstanbul'da İnterbank yetkilileri ile görüştü. Bursa'da yaptığı toplu konutlar olan Yeşilşehir'i vermeyi öneren Cavit Çağlar'ın bu teklifi ciddi bulunmadı. Yeşilşehir konutlari hakkında imar düzenlemelerine aykırı olduğu ve tarım arazisine kaçak yapıldığı gerekçesi ile Bursa Barosu tarafından dava açılmış, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma ve iptal kararları almasına rağmen kararlara aykırı olarak temelleri atılmış ve Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılmıştır.

26.06.2000 tarihinde Cavit Çağlar'ın BİS Enerji isimli şirketteki 40 milyon dolarlık hisselerine haciz yolu ile el konuldu

5 Temmuz 2000'de İstanbul 5. Asliye Mahkemesinin verdiği karar kesinleşerek toplamı 40 trilyon liraya ulaşan alacak tahsil edilmeye başlandı. Çağlar'ın kişisel eşyalarına el konulması kesinleşmiş oldu. Çağlar'ın avukatlarının bu karara 3 Ağustos'ta yaptıkları itiraz reddedildi. 24 Temmuz 2000'de Cavit Çağlar İnterbank'ın Yeşil Şehir'e koydurduğu 249 milyon liralık hisse rehinini kaldırtmak için açtığı davayı kaybetti. Aynı tarihte Cavit Çağlar'ın İnterbank'ı geri almak için açtığı yürütmeyi durdurma talebi da reddedildi.

Ağustos ayında İnterbank Cavit Çağlar ile olan görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. Çağlar Eylül 2000 de yaptığı açıklamada borçlarını birkaç ay içinde sileceğini açıkladı. 13.09.2000 tarihinde Çavit Çağlar BİS Enerji'deki hisselerini satışa çıkarttığını açıkladı.

06.10.2000 tarihinde Cavit Çağlar bankaya olan 486 milyon dolar ana para borcu ve 520 milyon dolar civarındaki faiz için 3 Ekim 2000 tarihinde bir teklif sundu ve ilk kez bankanın zararının karşılanacağı teklifi sunulmuş oldu.

29.11.2000 tarihinde kurduğu paravan şirketler için davalık olan eski Şişli belediyesi başkanı Gülay Aslıtürk'ün eşi Orhan Aslıtürk'ün günlüklerinde Cavit Çağlar'dan bahsettiği ortaya çıktı. 21 Aralık 2000 tarihinde, o dönemde yurt dışında bulunan Cavit Çağlar'a 300 milyon dolarlık sürpriz ve kesin haciz kararı verildi.

2001 - Cavit Çağlar'ın yurt dışına çıkışı ve Türkiye'ye iadesi

6 Aralık 2000 tarihinde gazeteci Can Ataklı ile görüşen Cavit Çağlar eşinin rahatsızlığı nedeni ile İsviçre'de olduğunu kendisinin de muayene olduğunu ve son dönemde yaşadığı olaylardan dolayı psikolojik tedaviden geçtiğini belirtecekti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen ve Yahya Murat Demirel'in eski sahibi olduğu Egebank'la ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Ercan Cengiz, Cavit Çağlar'ı ifade vermeye davet etti. Savcı Cengiz, bu arada sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yurt dışına çıkan ve bir daha Türkiye'ye dönmeyen ve aylardır ifade vermeyen Çağlar hakkında, İstanbul Nöbetçi 1 No'lu DGM'ye başvurarak 2 Ocak 2001 tarihinde gıyabi tutuklama kararı çıkartılmasını sağladı.

3 Ocak 2001 tarihinde, Egebank'tan 7,5 milyon dolar usulsüz kredi kullanan, ancak bu ödemeyi bankanın eski sahibi Yahya Murat Demirel'e yapan iş adamı Cavit Çağlar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılmıştı. Ek olarak Sümerbank'tan aldığı ve 'Back to Back' diye tabir edilen krediyle ilgili olarak da hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Cavit Çağlar avukatları aracılığıyla savcılığa kalp rahatsızlığı olduğunun belirtildiği bir rapor göndermişti. Rahatsızlığı nedeniyle, tutuklama kararından önceki 1,5 aydır yurt dışında olan Çağlar, kendisine telefonla ulaşabilen Doğan Haber Ajansı muhabirine konu hakkında konuşmama kararı aldığını söyleyecekti.

Cavit Çağlar'dan 7 Ocak 2001 tarihinden, Amerika'da tutuklandığı 18 Nisan 2001'e kadar haber alınamayacaktı.

Türkiye Ocak ayında iadesi için ABD'ye başvurdu. Hakkındaki suçlamalardan dolayı kırmızı bültenle aranan Çağlar uzun süren bir takibin ardından Türkiye'den gelen eşini karşılamak için geldiği New York havalananında 18 Nisan 2001 tarihinde ABD saatiyle 22.30'da gözaltına alındı. Yakalandığında Çağlar'ın üzerinde herhangi bir kimlik yoktu.

Sabah Manhattan Federal Mahkemesine çıkan Cavit Çağlar avukatı aracılığıyla mahkemeye, New York'ta bulunan 4 milyon dolar değerindeki evini teminat gösterip, üzerine 1 milyon dolar nakit para koyarak 5 milyon dolar (6,1 trilyon lira) kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Çağlar'ın avukatı ayrıca Çağlar'a elektronik bileklik takılabileceğini önderdi fakat savcı bu talebin reddedilmesini istedi ve mahkeme Çağlar'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cavit Çağlar ikinci duruşmasında, sürpriz bir şekilde Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Mahkeme Çağlar'ın bu talebini kabul ederek işlemlerin başlatılması için konuyu Adalet Bakanlığına iletti. Çağlar, 28 Nisan 2001 tarihinde özel bir ekip tarafından Türkiye'ye getirildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu ve 6 Şubat 2002'de tahliye edildi.

Etibank Davası

2 Temmuz 2001 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılan Interbank ve Esbank, Etibank çatısı altında birleştirildi ve Etibank iki bankayı tüm aktif ve pasifleriyle devraldı. Devirden sonra Etibank'ın aktif büyüklüğü 2.8 katrilyon lirayı, zarar toplamı 1.7 katrilyon lirayı aştı. Etibank, 30 Eylül 2001 tarihi itibarıyla 7 katrilyon 131 trilyon 74 milyar lira aktif büyüklükle, sektörde 9. sıradaydı. 159 şubesi bulunan bankanın, 3 bin 285 kişi istihdam ediyordu. Etibank'ı çeşitli yöntemlerle 480 trilyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile eski bakan ve iş adamı Cavit Çağlar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın yargılanmasına, 29 Ağustos 2001 Çarşamba günü İstanbul 6 No'lu DGM'de başlandı.

29 Ağustos 2001 günü davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Cavit Çağlar Nergis Holding'in bankalarda 300 milyon dolar kredibilitesi olduğunu ve 7 milyon dolar için böyle bir yolsuzluk yapmayacağını belirtti. Tabela firmalara kredi kullandırttığı iddialarını yalanlayarak söz konusu 5 firmanın 1998 ihracatının 30 milyon ve cirolarının 5 trilyon olduğunu, Nergis Holding'in 1998 cirosunun 1,1 milyar dolar, ihracatının ise 447 milyon dolar olduğunu belirtti.."

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Temmuz 2005 tarihli kararında, bankanın zarara uğratılmasına ilişkin 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan Cavit Çağlar'ı 3 sene, Mustafa Çağlar'a 1,5 sene hapis cezasına çarptırdı ancak cezalar ertelendi.

15 Kasım 2006 tarihli duruşmada, Cavit Çağlar'ı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 20 bin 830 TL adli para cezasına mahkûm etmişti. Mustafa Çağlar'ı da aynı suçlamaya ilişkin olarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin 620 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Çağlar'ın bu cezasının ertelenmesine hükmetmişti.

1 Ocak 2007 tarihinde Etibank'ın zarara uğratılmasına ilişkin bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Şevket Önay Bilgin'in de aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Cavit Çağlar ve oğlu Mustafa Çağlar hakkındaki davayı zaman aşımı süresi dolduğundan ortadan kaldırmıştı.

26 Ocak 2010 tarihinde Etibank'ın zarara uğratılmasına ilişkin bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Şevket Önay Bilgin'in de aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Selamettin Celep esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada, sanıklardan Dinç Bilgin ve Şevket Önay Bilgin'in 'cürüm işlemek için örgüt oluşturmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dolayı açılan kamu davasının kaldırılması ve 'nitelikli ve teselsülen zimmet' suçundan cezalandırılması talep edildi.