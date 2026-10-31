Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şok bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon skor üstünlüğünü elde ettikten sonra yaşadığı puan kayıpları ve skoru koruma zaafı dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA PUAN KAYBI YAŞIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon skor avantajını yakaladığı 3 farklı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler; Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Göztepe mücadelelerinde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

1987/88 SEZONUNDAN BU YANA İLK KEZ

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet aldığı dönemi 1987/88 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu sezonda öne geçtiği 4 maçı kaybetmiş olan Fenerbahçe, bu sezon şimdiden Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaşadığı 3 mağlubiyetle tarihi olumsuz istatistiğe çok yaklaştı.

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