Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 2-1 mağlup olarak bu sezon öne geçtiği maçlarda puan kayıplarını sürdürdü. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, 1987/88 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar fazla mağlubiyet yaşama riskiyle karşı karşıya.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şok bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon skor üstünlüğünü elde ettikten sonra yaşadığı puan kayıpları ve skoru koruma zaafı dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA PUAN KAYBI YAŞIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon skor avantajını yakaladığı 3 farklı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler; Gençlerbirliği, Beşiktaş ve son olarak Göztepe mücadelelerinde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. 

1987/88 SEZONUNDAN BU YANA İLK KEZ

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet aldığı dönemi 1987/88 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu sezonda öne geçtiği 4 maçı kaybetmiş olan Fenerbahçe, bu sezon şimdiden Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında yaşadığı 3 mağlubiyetle tarihi olumsuz istatistiğe çok yaklaştı. 

İlgili Haberler
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayızMatteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandıFenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleriKadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybettiKadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepkiİki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz'da bulundu

Gece evden çıktı: Sabaha cansız bedeni Boğaz'da bulundu
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

Kana buladığı apartmandan bu sözlerle çıkmış: Namusumu temizledim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksiciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı

TAG-taksi geriliminde yeni perde: Bindiği araçları bağlattı!

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki

Gerilim büyüyor! Kerem'den taraftarlara olay karşılık
Arda Güler'den Real Madrid'e müjde! Korkulan olmadı

İki antrenmanı kaçırmıştı! Son durumu belli oldu
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda

Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı