Kuşadası'nda elinde 2 bıçakla caddeye çıkan 17 yaşındaki genci polis değil babası durdurdu! O anlar kamerada

Kuşadası'nda elinde 2 bıçakla caddeye çıkan 17 yaşındaki genci polis değil babası durdurdu! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elinde 2 bıçakla caddede koşup bağıran ve bipolar hastası olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Semih K., polisin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı sırada bir tekstil mağazasına girdi. Arbede sırasında bir polis memuru yaralandı. Mağazadan çıkmayı reddeden genç, olay yerine çağrılan babası tarafından sakinleştirildi; babasının bıçakları elinden aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kuşadası'nda bipolar hastası olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Semih K., elinde 2 bıçakla caddede koşup bağırması üzerine polis ekiplerince durdurulmaya çalışıldı ve polis havaya 2 el ateş açtı.
- Mağazanın girişindeki arbede sırasında yere düşen bir polis memuru yaralandı; sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Mağazadan çıkmayı reddeden Semih K., olay yerine çağrılan babasının elindeki bıçakları almasıyla sakinleştirildi ve ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde elinde 2 bıçakla caddede dolaşıp bağıran ve bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K. (17), girdiği tekstil mağazasında babası tarafından sakinleştirildi. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay, mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen Semih K., yakındaki bir tekstil mağazasına girdi. Semih K.'yi durdurmak isteyen polis ekipleri, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BABASI BIÇAKLARI ELİNDEN ALDI
Mağazadan çıkmayı reddeden Semih K., olay yerine çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, Semih K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerince mağazadan çıkarılan Semih K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.