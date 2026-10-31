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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç sırasında taraftarlarla gerginlik yaşadı. Kerem, 52. dakikada yaşanan pozisyonda taraftarların tepkisi sonrası tribünlere karşılık verdi.

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

TEPKİ GELİNCE TARAFTARA HAREKET YAPTI

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında el hareketi yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıpzwjrf8jpv:

haklı olan taraftar Kerem aldığı parayı hak etmiyor bu takımın oyuncusu değil bence

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Çevik:

Hahahaha 20 milyon bonservis 5 milyon maaş UEFA ceza transfer den dolayı 1.5 milyon daha Paraya bak Şampiyon GALATASARAY

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıvedat cici:

Ümit Çevik: bonservis 25 ödediler

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıGece Huzuru:

kerem :) kerem :)) hahhahhahhahhh hahaha keremm , futbolcu kerem :))))))) kerem mi .. futbolcu kerem mi ::))))))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Hani bu Türkiyenin en şerefli kulübüne gelmişti

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Boşuna gitmedi o takıma

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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