Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

TEPKİ GELİNCE TARAFTARA HAREKET YAPTI

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında el hareketi yaptı. Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.