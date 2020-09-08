CASPER HABERLERİ

Casper 8.9.2020
Casper'dan her ihtiyaca yönelik bilgisayar çözümleri
Casper, her ihtiyaca ve bütçeye göre özelleştirilebilecek bilgisayar çözümleri sunarken, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Casper 3.9.2020
Son dakika haberleri... Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol, Nazlı Bayazıt'ı renklerine kattı
Son dakika haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, ABD Kolej Ligi ekiplerinden Casper College forması giyen Nazlı Bayazıt ile sözleşme imzaladı.
Casper 3.9.2020
Casper, öğrencilerin yanında
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarına birçok çözüm sunan Casper, uzaktan eğitim ürünlerine uyguladığı kampanyalar ve özel indirimlerle öğrencilerin yanında yer alıyor.
Casper 27.8.2020
Excalibur'un dizüstü bilgisayarı G780 satışa sunuldu
Casper açıklamasına göre, yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları, mimarlar, tasarımcılar ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Excalibur G780, ailenin en geniş ekranlı üyesi olarak öne çıkıyor.
Casper 18.8.2020
Son dakika! Okula en teknolojik dönüş Casper'da
Son dakika haberleri: Ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı çözümler sunan Casper, tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına destek amacıyla birçok ürününde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenlerken, laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürünüyle öğrencilere uzaktan eğitim...
Casper 12.8.2020
Casper'dan mimarlara ve tasarımcılara özel bilgisayar
Casper, özel olarak tasarlanan Excalibur G900 ile mimarlar ve tasarımcılar için uygun özellikler sunuyor.
Casper 6.8.2020
Excalibur oyun bilgisayarı, Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor
Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Excalibur ve Xbox, oyunseverleri yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturmak için güçlerini birleştirdi.
Casper 20.7.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aarhus'a yenildi
Etkili bir futbol ortaya koyan Aarhus, 21. dakikada Kevin Diks, 35. dakikada Jakob Ankersen, 52. dakikada Casper Hojer Nielsen ve 76.
Casper 3.7.2020
Casper'dan şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlayacak ürünler
Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz.
Casper 15.5.2020
İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailenin berber mesaisi
İngiltere'nin en kalabalık ailesi olan Radford koronavirüs karantinası nedeniyle berbere gidemeyen çocuklarının saçlarını tek tek kesti. Ailenin YouTube kanalı 'The Radford Family'de, erkek çocukların saç kesimine dair paylaşılan görüntülerde, baba Noel'in, ilk olarak çocukları Oscar'ın saçını kesmeye başladı. Noel, çocuğuna, saçlarının hepsi aynı uzunlukta olacağını çünkü başka bir model yapamadığını söyleyerek; Oscar'ın ardından Archie, Casper, Josh ve daha sonra da Max'in saçını keseceğini söyledi.
Casper 25.3.2020
Teknoloji firması online hizmete devam ediyor
Yerli teknoloji markası Casper, insanların evden çalışma başlaması ve öğrencilerin uzaktan eğitim almasıyla yoğunluğu artan dijital dünyada işleyişin aksamaması için teknik servis hizmetlerinin 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini duyurdu.
Casper 2.3.2020
Hayalleri süsleyen lüks otomobil için son gün 15 Mart
39 Burda AVM'nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı! 15 Mart Pazar günü sona erecek, hayalleri süsleyen 'Skoda Karoq' ve 'Casper Excalipur' oyun bilgisayarı kampanyasında ziyaretçiler kazanma şansını yakalıyor.
Casper 27.2.2020
Kaspersky, Arctic Security ile iş birliği yaptı
Kaspersky Global İş Birlikleri Müdürü Casper Teijema yaptığı açıklamada, "Kaspersky ve Arctic Security'nin devlete ve özel sektöre ait siber güvenlik merkezleri ve yönetilen hizmet sağlayıcıları arasında birçok ortak müşterisi bulunuyor.
Casper 23.1.2020
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan iklim değişikliği ile mücadele için 'nükleer enerji' çağrısı
ABD'den Idaho Falls Belediye Başkanı Rebecca Casper da videoda, SMR'lerin "Belki aralıklı ama aynı zamanda karbon içermeyen rüzgar ve güneş gibi diğer kaynaklarla güzel ve sorunsuz bir şekilde bütünleşebileceğini" belirtirken, nükleer enerjiyi 'anahtar' olarak tanımlıyor.
Casper 10.12.2019
(Özel) İstanbul'daki ana darbe davalarının tamamı karar bağlandı
Selimiye Kışlası, Üsküdar Çevik Kuvvet, TRT binası ve Taksim Meydanı olaylarına ilişkin davalarda ceza yağdı Karara bağlanan diğer darbe girişimi davalarında ise verilen cezalar şöyle; Selimiye Kışlası ve Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi darbe girişimi davasında yargılanan 128 sanıktan 56'sı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Davada 4 firari sanığın dosyası ayrılırken, 68'i beraat etti. Mahmutbey ve Ispartakule Gişelerinin işgali davasında yargılanan 36 sanıktan 10'u hakkında mahkumiyet, 26 sanık hakkında beraat kararı verildi. TRT Binası ve Taksim meydanının işgal girişimi davasında 123 sanık yargılandı. Davada 31 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 92 sanık beraat etti. Harp Akademileri davasında yargılanan 126 sanıktan 112 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yalova Harp Okulu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimine takviye davasında yargılanan 75 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı. 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 2 sözleşmeli erin dosyası ise ayrıldı. Casper Plaza, Vodafone Arena, TRT Ulus binası ve Digitürk baskını ile yayınların kesilmesine ilişkin davada yargılanan 96 sanıktan 17 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Casper 21.11.2019
Boğaziçi Üniversitesi'nde dijital pazarlamanın geleceği tartışıldı
Yapay zekâ pazarlamasında dünyaca ünlü Global Guru Biyo-Pazarlama Uzmanı Prof. Dr. Luiz Moutinho, Türk Havayolları Online Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci, Skyscanner Ticari Müdürü Zeynep Mutlu, eDreams ODIGEO Chief Air Supply & Advertising Officer Pablo Caspers, SAS Yapay Zekâ Pazarlama ve Karar Bilimleri Müdürü Adrian Carr, The Drum pazarlama konuşmacısı ve köşe yazarı Samuel Scott zirvede sektöre yön veren konuşmaları ile yer aldılar.
Casper 12.9.2019
Teknosa kesintisiz "Okula Dönüş" kampanyası başlattı
Oyunu ve esporu seven öğrencileri de unutmayan Teknosa, hem gaming özellikli notebooklarda hem de gaming aksesuarlarda KDV tutarında indirim sağlarken, HP Pavillon gaming notebooku 5 bin 999 TL'den, Casper G770 Gaming notebooku ise 5 bin 799 TL'den satışa sunuyor.
Casper 6.9.2019
Teknosa'dan okul ve ev ihtiyaçları için kampanya
Akıllı telefon ihtiyacına cevap verecek Oppo AX7 64 GB indirimli olarak 1.799 liraya, Xiaomi RedMi Note 7 32 GB akıllı telefon yaklaşık yüzde 20'lik indirimle 1.899 liraya, Casper F3 akıllı telefon ise yanında 99 TL değerindeki Teknogaranti ile birlikte 1.
Casper 2.9.2019
TFF Plaj Futbol Ligi
Final karşılaşmasında Kings Of The Beach'i 2-1'lik skorla yenen Beyaz Yunus şampiyon olurken, Casper takımını mağlup eden Magarsus 3'lüğü elde etti.
Casper 1.9.2019
Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü: 30 yaralı
Kaza, Almanya'nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria'nın rap müzik konserinde meydana geldi.
Casper 1.9.2019
Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü: 30 yaralı
Kaza, Almanya'nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria'nın rap müzik konserinde meydana geldi.