CASPER HABERLERİ

Casper 10.12.2019

Selimiye Kışlası, Üsküdar Çevik Kuvvet, TRT binası ve Taksim Meydanı olaylarına ilişkin davalarda ceza yağdı Karara bağlanan diğer darbe girişimi davalarında ise verilen cezalar şöyle; Selimiye Kışlası ve Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi darbe girişimi davasında yargılanan 128 sanıktan 56'sı hakkında mahkumiyet kararı verildi. Davada 4 firari sanığın dosyası ayrılırken, 68'i beraat etti. Mahmutbey ve Ispartakule Gişelerinin işgali davasında yargılanan 36 sanıktan 10'u hakkında mahkumiyet, 26 sanık hakkında beraat kararı verildi. TRT Binası ve Taksim meydanının işgal girişimi davasında 123 sanık yargılandı. Davada 31 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 92 sanık beraat etti. Harp Akademileri davasında yargılanan 126 sanıktan 112 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yalova Harp Okulu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işgal girişimine takviye davasında yargılanan 75 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı. 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 2 sözleşmeli erin dosyası ise ayrıldı. Casper Plaza, Vodafone Arena, TRT Ulus binası ve Digitürk baskını ile yayınların kesilmesine ilişkin davada yargılanan 96 sanıktan 17 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.