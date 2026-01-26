Haberler

Avustralya Açık'ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Ben Shelton çeyrek finale kaldılar. Sinner, Darderi'yi 3-0 ile geçerken, Shelton, Casper Ruud'u 3-1 mağlup etti. Swiatek ise Maddison Inglis'i 2-0 ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla sona erdi.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, İtalyan Luciano Darderi'yi (22) 6-1, 6-3, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Norveçli Casper Ruud (12) ile karşılaşan Shelton (8) ise 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) galip geldi ve çeyrek finalde Sinner'in rakibi oldu.

Swiatek zorlanmadı

Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina (5) ile eşleşti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
