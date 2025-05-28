Fransa Açık'ta Şok Eleniş: Casper Ruud İkinci Turda Veda Etti

Fransa Açık'ta Şok Eleniş: Casper Ruud İkinci Turda Veda Etti
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Fransa Açık'ta 7 numaralı seri başı Casper Ruud, ikinci turda Portekizli Nuno Borges'e elenerek turnuvaya veda etti. Aynı turnuvada İtalyan Jasmine Paolini ve Çinli Qinwen Zheng turlarını geçerek bir üst tura yükseldi.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seri başı Casper Ruud, ikinci turda Portekizli raket Nuno Borges'e elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

2022 ve 2023 yıllarında Fransa Açık'ta finale ulaşan Norveçli Ruud, Borges karşısında ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 4-6, 1-6 ve 0-6 kaybetti.

2024 Fransa Açık tek kadınlar finalisti İtalyan Jasmine Paolini, Avustralyalı raket Ajla Tomljanovic'i 6-3 ve 6-3 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (kadınlar 8 numaralı seribaşı), Kolombiyalı Emiliana Arango karşısında 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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