Bodrum'da Casus Çetesi Üyesi Cinayet Zanlısı Yakalandı

Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan cinayet zanlısı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla motoryatta yakalandı. Şüphelinin, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda bir kişiyi öldürmekten arandığı ve 'Casper çetesi' üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da meydana gelen ve iki çete grubunun karıştığı olayda bir kişinin öldürüldüğü dosyada hakkında arama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın Bodrum'da olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin Gündoğan Koyu açıklarında lüks bir motoryatla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta düğmeye basan ekipler, Beşkaya'yı yasa dışı yollarla kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Motoryatta yapılan aramalarda, gizli bölmeye saklanmış suç aleti bir tabanca ile 5 bin avro nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan Rasim Beşkaya'nın yapılan sorgulamasında, kamuoyunda 'Casper çetesi' olarak bilinen yapılanmanın üyesi olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilen şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - MUĞLA