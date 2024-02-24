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24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

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BİM Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu, vivo Y16 4/64 GB Cep Telefonu, HP Victus 15 HP COM Gaming Notebook ve birçok ürün yer alıyor. Peki, 24 Şubat Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 24 Şubat Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 ŞUBAT BU HAFTA NELER VAR?

Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler aşağıdaki gibidir. Buna göre bu hafta Bim marketlerinde Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu, vivo Y16 4/64 GB Cep Telefonu, HP Victus 15 HP COM Gaming Notebook, LG 55NANO766QA 55 İnç 4K Smart NanoCell TV, LG 55UQ75006LF 55 İnç UHD Smart TV, CHOICE TWS Kulaklık X5 Pro,CHOICE TWS Kulaklık X5 Lite , CHOICE Akıllı Bileklik ürünleri yer almaktadır. Bu hafta birbirinden farklı aktüel ürünlerin yer alacak.

24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

Emir Ceran
Emir Ceran
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