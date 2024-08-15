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Casper Hojer: Adana Demirspor maçı zor geçecek

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Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor maçı hakkında zorlu bir maç olacağını belirtti. Hojer, takımının iyi bir performans sergilemesi halinde iyi bir sezon geçireceklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa kupaları için uzun bir yol olduğunu ve takım olarak adım adım ilerlemek istediklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Adana Demirspor'un kendileri adına zor geçeceğini ifade eden Hojer, "Başakşehir maçıyla ilgili şunu iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Bu maçta oynadığımız seviyeyi sezona yayabilirsek çok iyi bir sezon geçireceğimiz aşikar. Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak da, zor bir maç bizi bekliyor. Kesinlikle çok zor olacak. En az Başakşehir maçındaki kadar oynayabilirsek iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Şu anda Rizespor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Bu da bana açıkçası çok yardımcı oluyor. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kariyerim açısından da, olduğum yerden mutluyum. Takımımla beraber iyi yerlere varmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa yolu çok uzun bir yol"

Yeni sezonda Avrupa kupaları için uzun bir yol olacağını belirten Hojer, "Geçen sezon iyi bir yıl geçirdik. Fakat son 5-6 karşılaşmada istediğimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Burada önemli olan gerek hocalar gerek oyuncular aynı hedef doğrultusunda bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapabiliriz. Şu an için konuşmak çok erken daha sezon başındayız. Herkesin bireysel hedefleri de var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda olmak istiyoruz. Avrupa çok uzun bir yol. Her geçen gün antrenmanlarda sıkı çalışarak onu sahaya yansıtarak devam edebiliriz. Avrupa yolu çok uzun bir yol. Bunun için adım adım gideceğiz. Bireysel anlamda çok konuşmayı sevmiyorum. Geçen sezon özellikle bireysel anlamda yaptığım işlerden bazı periyotlardan memnundum. Söyleyebileceğim bu sezon bunun da üzerine çıkmak istiyorum. Herkes gelişmek ister ben de bu anlamda gelişmek istiyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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