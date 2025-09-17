Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: Bilgisayarımı servisten kullanılamaz halde aldım

Bilgisayar ve teknoloji ürünleri alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Casper'ın müşterilerinden gelen şikayetler, dikkatleri çekiyor. Kullanıcılar, dijital platformlar üzerinden sesini firmaya duyurmaya çalışıyor.

SERVİSE GÖNDERDİĞİ BİLGİSAYARININ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Bir şikayet sahibinin iddiasına göre, Casper'ın yetkili servisine gönderilen 'Excalibur G870' model bilgisayarın servis raporunda sadece BIOS güncellemesi yapıldığı ve format atıldığı belirtilmesine rağmen, cihaz üzerinde başka işlemler de yapıldı. Şikayet sahibi, teslim aldıktan sadece 2 gün sonra bilgisayarının ana kartının yandığını ve cihazın tamamen kullanılamaz hale geldiğini öne sürdü.

DEĞİŞİM VEYA ÖDEDİĞİ TUTARIN KARŞILANMASINI TALEP ETTİ

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiğinde, cihazının garanti süresi dolduğu gerekçesiyle tekrar ücret ödemesi gerektiğini öğrenen kullanıcı, " Casper'dan beklentim, ana kart değişimi veya tamiri için ödemiş olduğum tutarın karşılanması ya da mağduriyetimin giderilmesidir. Yaşadığım bu süreçten dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ve mağduriyetimin acilen çözülmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GARANTİ KAPSAMINDA OLMASINA RAĞMEN ÜCRET ALINDI" İDDİASI

Bir başka kullanıcı ise; Casper 'Nirvana X400' model dizüstü bilgisayarının sürekli yazılım güncellemesi uyarısı aldığını ve güncellemeyi başlatması durumunda ise cihazın kendi kendine kapandığını ve bir daha da açılmadığını ileri sürdü. Kullanıcının aktardığına göre, garanti kapsamında olmasına rağmen servise gönderdiği bilgisayarında yapılacak termal macun değişimi için kendisinden 11 bin 200 TL ücret talep edildi. Bu ücreti ödediğini belirten kullanıcı, üzerinden 1 ay geçmesine rağmen bilgisayarını hala teslim alamadığını kaydetti.

"CİHAZIMIN ÜCRETSİZ OLARAK TAMİR EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Kullanıcı, "Ücret iadesi yerine, cihazımın ücretsiz olarak tamir edilmesini veya ürün değişimi yapılmasını talep ediyorum. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini rica ediyorum." diye yazdı.