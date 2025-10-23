Anemi hastası kedi 'Nazlı', donör 'Casper'ın kanıyla sağlığına kavuştu / Video eklendi

ISPARTA'da geçen yıl anemi teşhisi konulan ve kan nakliyle sağlığına kavuşan 1,5 yaşındaki 'Nazlı' adlı Kedi, benzer semptomlar ortaya çıkınca yeniden nakle ihtiyaç duydu. Veteriner kliniğine getirilen Nazlı'ya, British Shorthair cinsi ' Casper' adlı kedi donör oldu. Nazlı, Casper'dan kan nakliyle sağlığına kavuştu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan emekli memur Kadriye Cihan, geçen yıl sokakta bulduğu kediyi sahiplendi. 'Nazlı' adını verdiği kedinin bir süre sonra rahatsızlanması üzerine Cihan, komşu il Isparta'da veteriner kliniği bulunan tanıdığı Gizem Kavak Çınar'a götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Nazlı'ya anemi (şiddetli kansızlık) teşhisi konulup, kan nakli için donör aranmaya başlandı. Bulunan donörden yapılan nakille Nazlı eski haline döndü. Kadriye Cihan da kedisini alıp Dinar'a gitti.

RAHATSIZLIĞI TEKRARLADI

Geçen hafta Nazlı'da daha önce yaşadığı rahatsızlığa benzer semptomlar görülünce Kadriye Cihan, veteriner hekim Gizem Kavak Çınar'ı arayıp, durumu bildirdi. Kadriye Cihan'ın Isparta'ya getirdiği kedisine yapılan tetkiklerde, yeniden kan nakli gerektiğine karar verildi. Yeniden donör aranan Nazlı için bu kez Senem Öz'ün British Shorthair cinsi ' Casper' adındaki kedisi donör oldu. Yaklaşık 7,5 kilo ağırlığındaki Casper'dan alınan kan, Nazlı'ya uyumlu bulundu. 10 Ekim'de medikal olarak kullanılan kan torbası aracılığıyla yapılan nakil sonrası Nazlı, sağlığına kavuştu.

'7 YILDIR KEDİ BESLİYORUM, 26 KEDİM VAR'

Kadriye Cihan, kedisi Nazlı'nın halsizlik semptomlarından şüphelenip veterinere başvurduğunu belirterek, tetkiklerde kan değerlerinin ciddi oranda düştüğünün belirlendiğini söyledi. Nazlı'ya daha önce kan bağışlayan donörünün sağlık sorunları yaşaması nedeniyle farklı bir bağışçı arayışına girdiklerini ifade eden Cihan, hastalığın 1,5 günlük süreçte yeniden hayati risk boyutuna gelebildiğini aktardı. Cihan, "Isparta'ya çok sık gelip gidiyoruz. Tam 7 yıldır kedi besliyorum, 26 kedim var. Hepsinin nasıl, neden rahatsız olduğunu biliyorum. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek istiyorum. Nazlı'yı bulduğumuzda çok küçük değildi ama sol gözünde rahatsızlığı vardı. Onu çay suyuyla ve ilaçla temizlemeye çalıştık ama gözünü kurtaramadık. Sonradan Nazlı evimizden hiç gitmedi. Kızım Nazlı daha önce de aynı şeyi yaşadı. Kan değeri 5 olması gerekirken 1,9'a düştüğü için arayışa girdik. Panik olduk. Her yerde aradık ve ertesi gün bulduk. Nazlı ölecek zannettim. Hiç yanımdan ayrılmayan Nazlı, kaçıp giderek bir kutunun içine saklanıyordu. Ben de çok merak ettim. Onun için 'Bir tahlil yaptıralım ve sonucu görelim' dedim. Casper isimli kediyi bulduk ve kızıma kan verdi. Çok mutluyuz. Ona da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'CASPER İLE NAZLI KAN KARDEŞ OLDU'

Casper'ın sahibi Senem Öz, operasyonda endişe duyduğunu, Nazlı'nın sağlığına kavuşması adına da mutlu olduğunu söyleyerek, "Veterinerle bağlantılarımız olması dolayısıyla bir hasta kedi olduğunu öğrendim. İlk etapta duyduğumda çok üzüldüm. Ben de bir kedi annesi sayılırım. 'Acaba Casper olabilir mi?' diye düşündüm. Çünkü Casper sağlıklı ve kilosu gayet yerinde olan bir kedi. Sonrasında veterinere geldik ve kan tahlillerimiz yapıldı. Casper'ın kan verebileceği kanısına vardık. Nazlı'ya kan kardeşi olduk. İlk etapta kan alınırken biraz üzüldük. Çünkü şu anda da çok tedirgin ve çok korkuyor. Ama Nazlı'ya şifa olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım Nazlı bundan sonraki hayatında çok sağlıklı ve çok mutlu bir kedi olur. Buna vesile olmak bizim için çok gurur verici" diye konuştu.

'VÜCUDUN ÜRETTİĞİ BİR HASTALIK'

Kan nakli sürecini yürüten veteriner hekim Gizem Kavak Çınar da Nazlı'ya şiddetli kansızlık teşhisi koyduklarını söyleyerek, "Bu sebeple sürekli donöre ve kan nakline ihtiyacımız oluyor. Sürekli kan veren bir donörümüz vardı. Maalesef sağlık sorunları sebebiyle bu kez ondan alamadık. Birkaç yere haber verdik. En sonunda gayet sağlıklı, tombik bir oğlumuz var. O bize bu konuyla ilgili yardımcı oldu. Başarılı bir şekilde Casper'dan, Nazlı'ya kan naklimizi gerçekleştirdik. Nazlı'ya çok fazla test yaptık. Ne yazık ki vücudun kendi kendine herhangi bir etkene bağlı kalmaksızın ürettiği bir hastalık yaşıyor. Bu sebeple rutin yaşantısında kan yapımını uyarıcı bazı ilaçlarımız var. Fakat onun da yeterli kalmadığı zamanlarda bu noktaya gelebiliyoruz. Yine Nazlı'nın böyle bir durumu olduğunda Casper bize süper kahraman olarak yetişecek diye düşünüyoruz" dedi.

Operasyon sürecini de anlatan Gizem Kavak Çınar, bağışçı ve alıcının hemogram değerlerine bakıldığını belirterek, şunları söyledi:

"2 çocukta da hastalık var mı veyahut da alacağımız donörde bir kansızlık var mı diye tahlillere bakılması şarttır. Esasında kedilerde bizimki kadar komplike kan grupları yoktur. A, B ve AB olarak ayrılmaktadır. Daha ileri tetkiklerle tam olarak tespiti yapılabilir. Ancak bu şekilde acil vakalarımızda en azından çökelme testi ile birkaç dakika içerisinde ivedi olarak uyumlu mu uyumsuz mu bakabiliyoruz. Alıcının bağışıklık sisteminde acil bir reaksiyon olmaması adına kortizon türevi ilaçlarla destekliyoruz. 2 taraf için de sağlıklı bir şekilde bu işlemi gerçekleştiriyoruz."