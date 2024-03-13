Casper Hojer: İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz

Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Casper Hojer, ligde bu hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı için, "içerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde sezon başında takım katılan 29 yaşındaki futbolcu Casper Hojer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İçerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz"

Gaziantep FK maçında galibiyet alarak iç sahadaki iyi gidişatı devam ettirmek istediklerini belirten Casper Hojer, "Çok zor bir maçı geride bıraktık. Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray ve diğer büyük takımları ele alırsak ciddi iyi periyotlar oynadık. Önemli olan oynadığınız iyi periyotları 90 dakikaya yayabilmek. Anca o zaman güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. İyi oyuncularımız var. İçerideki gücümüzü tekrardan gösterip, içerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE